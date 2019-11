Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма The SpongeBob Movie: Sponge on the Run / «Губка Боб в бегах» (и там есть говорящая голова Киану Ривза)

Вышел первый трейлер мультфильма The SpongeBob Movie: Sponge on the Run / «Губка Боб в бегах», который является уже третьим полнометражным анимационным проектом после The SpongeBob SquarePants Movie (2004) и The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015).

В третьей части приключений обитателей Bikini Bottom главные герои в лице Губки Боба и Патрика отправятся на поиски похищенной домашней улитки Гэри. По ходу дела оказывается, что похитил ее сам Посейдон, а для спасения друга героям придется попасть в затерянный город Atlantic City.





В последнее время популярность Киану Ривза выросла настолько (благодаря Cyberpunk 2077, новой Матрице, серии Джон Уик и т.д.), что он появился даже в этом мультфильме в роли говорящей головы. Помимо Киану в озвучке также засветились популярные американские музыканты Reggie Watts, Snoop Dogg и Awkwafina.

Премьера мультфильма The SpongeBob Movie: Sponge on the Run / «Губка Боб в бегах» состоится 22 мая 2020 года.

Источник: Polygon