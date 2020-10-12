Вышел первый трейлер постапокалиптического сериала по книге Стивена Кинга The Stand / «Противостояние» [премьера 17 декабря 2020 года]

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Сервис CBS All Access опубликовал первый трейлер мини-сериала The Stand / «Противостояние», который является экранизацией одноименной книги короля ужасов Стивена Кинга. Чтобы лучше соотвествовать современным реалиям, автор переписал часть текста и немного изменил концовку, так что сериал будет интересно смотреть даже тем, кто уже читал книгу.

По сюжету произведения смертельный вирус вырывается за пределы военной лаборатории после чего практически все население Земли вымирает. Немногие выжившие принимают сторону Добра (ее возглавляет матушка Абигейл в исполнении Вупи Голдберг) или Зла (здесь за главного Рэндалл Флэгг в исполнении Александра Скарсгарда). И неизбежное столкновение сторон в финале должно решить дальнейшую судьбу человечества. В сериале также снимутся Джеймс Марсден («Мир Дикого запада»), Одесса Янг, Эмбер Херд («Лондонские поля»), Джован Адепо (Watchmen) и другие.

Написали сценарий и срежиссировали девятисерийный сериал Джош Бун (The New Mutants) и Бенжамин Кэвелл (SEAL Team). Отметим, что книга «Противостояние» уже экранизировалась каналом ABC в 1994 году, в четырехсерийном сериале от Мика Гарриса снялись Гэри Синиз, Молли Рингуолд, Джейми Шеридан, Руби Ди и другие.

Премьера мини-сериала The Stand / «Противостояние» состоится на стриминговой платформе CBS All Access, первая серия выйдет 17 декабря 2020 года, последняя девятая — 11 февраля 2021 года.

Источник: Variety