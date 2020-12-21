Вышел первый трейлер псевдодокументальной комедии «Death to 2020» / «2020, тебе конец!» от Netflix и создателей Black Mirror (премьера — 27 декабря)

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер своего комедийного шоу «Death to 2020» / «2020, тебе конец!», снятого в псевдодокументальном формате. Над комедией работали создатели фантастического сериала Black Mirror / «Черное Зеркало» Аннабель Джонс и Чарли Брукер, которым удалось привлечь поистине впечатляющий актерский состав.

В частности, роли псевдоэкспертов, комментирующих события уходящего года, сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Хью Грант, Лиза Кудроу, Кумэйл Нанджиани, Трейси Ульман, Самсон Кайо, Лесли Джонс, Дайан Морган, Кристин Милиоти и Джо Кири.

Премьера комедии «Death to 2020» / «2020, тебе конец!» состоится 27 декабря 2020 года на платформе Netflix.

Напомним, что в рамках шести сезонов научно-фантастического сериала-антологии Black Mirror / «Черное зеркало» дважды выходили специальные выпуски — «White Christmas» / «Белое Рождество» в 2014 году и «Bandersnatch» / «Брандашмыг» в 2018 году, так что Death to 2020 может стать своеобразным продолжением данной традиции.

Источник: Netflix