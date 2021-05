Вышел полноценный трейлер аниме «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie», премьера на Netflix — 3 июня 2021 года

После анонсирующего тизера компания Netflix выпустила полноценный трейлер полнометражного аниме «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie», которая в локализованной версии получила название «Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм».

Проект является прямым продолжением полнометражногоо фильма «Sailor Moon Crystal» (2014), который в свою очередь продолжает историю героини Сейлор Мун и ее друзей. По сюжету нового фильма Сейлор-Стражам предстоит объединиться, чтобы противостоять темной силе, окутавшей Землю после полного солнечного затмения.

Манга Sailor Moon была создана еще в конце прошлого века Наоко Такеучи, режиссером актуальной версии выступил Чиаки Кон («The Way of the Househusband», «Nodame Cantabile: Paris Edition & Finale»), музыку написал Ясухару Таканаши («Pretty Guardian Sailor Moon Crystal»), а за дизайн персонажей отвечал Кадзуко Тадано («Pretty Guardian Sailor Moon», «Yu-Gi-Oh! Sevens») и студии TOEI Animation / Studio DEEN.

Премьера полнометражных мультфильмов «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie Part 1» и «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie Part 2» состоится 3 июня 2021 года.

Источник: Netflix