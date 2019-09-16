Вышел полноценный трейлер сериала Watchmen / «Хранители» от Деймона Линделофа для канала HBO, премьера состоится 20 октября

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Канал HBO опубликовал новый трейлер сериала Watchmen / «Хранители», премьера которого состоится уже 20 октября 2019 года. Проект по мотивам классической серии комиксов DC Comics от Алана Мура и Дэйва Гиббонса расскажет о событиях, которые развернулись в США спустя 34 года после завершения оригинальных «Хранителей».

В новой реальности маски носят не супергерои, а полицейские (чтобы не подвергать опасности себя и свои семьи) и члены культа Роршаха (которые жаждут продолжить его дело).

В сериале снялись Реджина Кинг («Бесстыдники»), Джереми Айронс («Лига справедливости»), Дон Джонсон («Джанго освобожденный»), Тим Блейк Нельсон («Фантастическая четвёрка»), Луис Госсетт («Офицер и джентльмен») и другие. Шоураннер сериала Деймон Линделоф известен по таким проектам, как «Остаться в живых», «Прометей», «Star Trek», «Война миров Z» и т.д.

Напомним, что канал HBO заказал Деймону Линделофу полноценный сезон экранизации комикса Watchmen после одобрения пилотной серии в прошлом году.

Источник: HBO