Вышел трейлер финального сезона супергеройского сериала Jessica Jones / «Джессика Джонс» от Netflix и Marvel

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Ровно через неделю, 14 июня 2019 года, состоится премьера финального сезона сериала Jessica Jones / «Джессика Джонс». Сервис Netflix уже объявил, что продолжения у этой истории не будет, так что фанаты героини имеют последний (до следующего перезапуска) шанс увидеть ее в действии.

В новом сезоне из 13 серий частный детектив со сверхспособностями и чрезмерной тягой к алкоголю столкнется с очередным злодеем и будет выяснять отношения со старыми друзьями. В сериале снялись Кристен Риттер, Рэйчел Тейлор, Эка Дарвилл, Керри-Энн Мосс, Бенджамин Уокер, Джереми Бобб, Сарита Чоудхури, Тиффани Мак, Ребекка Де Морнэй и другие.

Напомним, что одновременно с проектом Jessica Jones / «Джессика Джонс», сервис Netflix также закрыл сериал The Punisher / «Каратель». Сериал Daredevil / «Сорвиголова» был отменен в ноябре 2018 года после трех сезонов, проекты Iron Fist / «Железный кулак» и Luke Cage / «Люк Кейдж» — в октябре 2018 года (оба — после двух сезонов), а сериал-кроссовер The Defenders / «Защитники» и вовсе продержался в эфире всего один сезон.

Источник: EW