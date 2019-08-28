Вышел трейлер второго сезона супергеройского сериала Titans / «Титаны» от DC Universe, премьера назначена на 6 сентября

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Стриминговый сервис DC Universe опубликовал трейлер второго сезона супергеройского сериала Titans / «Титаны» и объявил дату премьеры, которая состоится уже 6 сентября 2019 года.

В первом сезоне бывший помощник Бэтмена Робин (Брентон Туэйтес) выходит из тени известного супергероя, чтобы возглавить новую группу молодых людей со сверхспособностями, включая инопланетянку Starfire (Анна Диоп), ведьму Raven (Тиган Крофт), оборотня Beast Boy (Райан Поттер) и участников Рокового патруля. Во втором сезоне в сериале появятся наемный убийца Детстроук, Супербой, Аквалэд и Бэтмен в исполнении Иэна Глена («Игра престолов»).

Интересно, что авторы сериала в лице Акивы Голдсмана, Грега Берланти, Джеффа Джонса и Сары Шентер сняли не слащавый подростковый сериал, а достаточно жестокую интерпретацию серии комиксов Teen Titans / «Юные титаны».

Напомним, что премьера первого сезона сериала Titans / «Титаны» состоялась прошлой осенью практически одновременно с запуском стримингового сервиса DC Universe. У нас на сайте можно прочитать обзор первого сезона сериала, который получил от обозревателя твердую четверку.

Источник: DC Comics