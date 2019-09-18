Выставка IFA 2019: мощь, простота и премиальность





Мы живем в интересное время. Всего два десятка лет отделяет нас от начала третьего тысячелетия, которое было ознаменовано массовым приходом информационных технологий в жизнь обычных людей. Тогда все было просто: больше транзисторов в процессоре, больше мегагерц в тактовом генераторе, больше монитор и вот оно, светлое будущее. Однако всего за пару десятков лет прошлые маркетинговые парадигмы уперлись в естественные ограничения, пределы, за которыми дальнейший рост количественного показателя оказался бессмысленным. Помните струйные принтеры для фотопечати? Как гордились производители ростом разрешения? Последние годы принтеры просто выпускают, на смену отработавшему свой ресурс просто покупают новый, но его характеристики почти прежние. Что сегодня двигает рынок? В какой сфере инновации? За ответом на эти вопросы люди приходят на профильные выставки. Самая большая и именитая в Старом свете, претендующая на лидерство в мировом масштабе, IFA в Берлине работала для посетителей с 6 по 11 сентября.

8К

Дисплейные технологии на сегодняшний день – одна из интересных областей, где производители продолжают борьбу за кошелек покупателя, предлагая видимые невооруженным глазом улучшения. По данным GFK разрешение 4К только стало стандартным для современного телевизора, а на горизонте уже 8К. Впрочем, 8К может стать последним в гонке пикселов: человеческий глаз просто не в состоянии различить больше деталей, особенно если учесть расстояние просмотра.

Рост разрешения телекартинки положительно сказался на многих сегментах рынка IT и потребительской электроники: сначала эту телекартинку нужно снять, потом обработать, где-то хранить, как-то передавать и т.д.

К счастью, кроме количества элементов изображения есть ряд других показателей, которые можно и нужно улучшать. Это и контрастность (и связанные с ней уровень черного а также динамический диапазон), и естественность цветопередачи и углы обзора. Производители экспериментируют с элементарной базой панелей и алгоритмами обработки сигнала. На стендах то и дело встречались разной честности примеры “без” и “c”. Судя по выставке, пока OLED претендует на звание будущей главной технологии, постепенно избавляясь от своих «детских болезней».

Для дисплеев, на которые пользователи смотрят с расстояния вытянутой руки, панели 8К будут весьма полезны – пиксельная структура станет практически незаметной, что важно не только для медицины, но и для САПР, работы с графикой и приложениями научной визуализации.

5G

Вопрос внедрения сетей следующего поколения намного сложнее диапазона частот, замены оборудования базовых станций и т.п. Противостояние США и Huawei (и Китая в целом) еще не завершилось, но Европа и ее самая мощная немецкая экономика стараются блюсти собственные интересы. Подтверждением тому стало выступление Ричарда Ю, главы Huawei Consumer Bussiness Group. Он провел первую keynote-сессию, призванную стать лейтмотивом выставки. Размеры стенда Huawei на IFA 2019 не то чтобы скромные, но право первого выступления явно не выглядело бонусом от организаторов за купленную выставочную площадь. Решение политическое, причем политика и внешняя и технологическая и экономическая.

Huawei показала процессор Kirin 990 с интегрированным чипом 5G.

Это вершина айсберга, которую дадут в руки рядовым пользователям. Однако 5G – не только и даже не столько мобильная связь. Стандарт 5G позволяет в сто раз увеличить количество клиентов, одновременно подключенных к базовой станции. Условно говоря, одним из них будет смартфон существующего пользователя, а остальные – устройства Интернета вещей, умного дома, умного города или умной фабрики.

Alexa и Google Assistant

Скандалы, связанные с «человеческим» прослушиванием устройств с голосовыми помощниками, судя по всему, не нанесли сколько-нибудь серьезного удара по репутации набирающей обороты технологии. На выставке то и дело встречались таблички, указывающие на совместимость самых разных продуктов.

Помните, как несколько лет назад производители телевизоров активно экспериментировали с управлением жестами? Не прижилось, поскольку для большинства людей жесты не являются удобным и привычным средством коммуникации. А вот голосовые команды имеют больше шансов, ведь алгоритмы распознавания речи постоянно совершенствуются и благодаря развитию решений на базе машинного обучения и благодаря росту вычислительных мощностей. В Toshiba считают, что уже в следующем году надобность в физическом пульте ДУ отпадет.

Поговорить с телевизором, спросить у стиральной машины, озадачить холодильник… Несмотря на кажущуюся абсурдность, это входит в повседневный обиход. А дети даже не задумываются, когда просят голосового помощника поставить будильник на 7 утра.

Сделано в Европе

Вычислительных мощностей процессора никогда не бывает много. Постоянно находятся способы применить их с пользой. Будь то монтаж видео в 4К (о 8К пока не задумываемся, очень футуристично) или игры в 4К. Но не процессором единым.

Системы памяти, оперативной и постоянной, критически важны для обеспечения высокой производительности системы в целом. И есть один (и притом единственный) европейский производитель, предлагающий интересные технически и финансово продукты.

На IFA 2019 польская компания Goodram показала планки IRDM PRO DDR4 с рабочей частотой до 3600 МГц. Поставки начнутся в октябре. Внешне модули выглядят стильно – черный радиатор, золотой логотип, никаких «светомузык». На восьмислойной плате смонтированы отобранные микросхемы. Доступны версии на 8 и 16 ГБ, есть двухканальные наборы на 16 и 32 ГБ.

SSD-накопитель IRDM PRO обновился до второго поколения. Что изменилось? Тип используемых микросхем! Вместо очень хороших но дорогих MLC использованы хорошие 3D TLC, которые при цене ниже обеспечивают сравнимые характеристики.

Самой интересной новинкой, пожалуй, был SSD IRDM ULTIMATE X, разработанный в рамках сотрудничества с AMD. Процессор Ryzen третьего поколения и материнские платы с чипсетом AMD X570 способны работать со скоростным интерфейсом PCIe gen 4 NVMe. SSD, исполненный в форм-факторе М.2, обеспечивает впечатляющие характеристики: запись до 4500 MB/c а чтение до 5000 MB/c. Поставки начнутся в ноябре.

Карты памяти IRDM UHS-I U3 V30 оценят те, кто занимается фото и видео. Их скорость записи до 70 МБ/c позволяет задействовать возможности сверхбыстрой серийной съемки топовых репортажных камер или выставлять высокую скорость потока для 4К-видео.

Кстати, Goodram сейчас проводит ребрендинг, сменился логотип, продукты получают новый дизайн упаковки.

Храните ваши данные!

Сама природа цифровых данных способствует их быстрому и идеально точному копированию. Поэтому вопросам защиты от несанкционированного доступа с каждым днем уделяют все больше внимания. Для облачных сервисов ответственность разделяется между компанией и пользователем, а вот для офисного или домашнего расположения она целиком ложится на плечи владельца.

Бренд Verbatim, который в этом году отмечает полувековой юбилей, на IFA 2019 акцентировал внимание на системах защищенного локального хранения данных. Выполненные с использованием аппаратного шифрования AES 256 бит с простым цифровым пин-кодом (до 12 цифр) или биометрическим паролем в виде отпечатка пальца, диски и флеш-накопители помогут сохранить конфиденциальность и удовлетворить требования всевозможных регулирующих органов к защите информации.

ПО для Windows и Mac обеспечивает доступ до восьми пользователей. Поскольку шифрование аппаратное, получить доступ к данным, даже разобрав корпус и подключив накопитель напрямую к компьютеру, не выйдет. В ассортименте Verbatim также есть карманы с крипто-модулем, в которые пользователи могут самостоятельно установить уже имеющиеся диски и сделать их зашифрованными.

Кстати, с момента основания и до 1978 г. компания называлась ITC (Information Terminals Corp). Просто совпадение.

Имеющий уши да услышит

Количество представленных на IFA 2019, выставке с корнями из радио (Internationale Funkausstellung), наушников неудивительно.

В этом году их было много и самых разных, по большей части – беспроводных, не наушников даже, а полноценных гарнитур, с поддержкой голосовых помощников и всеми новомодными штучками. По данным GfK общемировые продажи вкладных наушников в первой половине 2019 г. выросли на 55%, а их накладных собратьев – на 11%.

Для прослушивания качественной музыки в дороге решений меньше, но они греют душу меломанов. У людей старшего поколения бренд Technics вызывает ностальгические воспоминания о временах расцвета «японского звука». Решение руководства корпорации Panasonic возобновить выпуск Hi-Fi-компонентов под этой торговой маркой в 2015 году вызвало прилив энтузиазма в кругах слушающей публики.

Ассортимент Technics пополнился внутриканальными наушниками EAH-TZ700. У них спокойный дизайн, зато «вкусный» звук. Басы артикулированы и по «количеству» даже удивительны для единственного излучателя такого физического размера – всего 10 мм. Инженеры постарались. Особая конструкция внутренностей корпуса из титана и магния по коаксиальной схеме с каналами выравнивания звукового давления, магнитная жидкость в катушке драйвера для обеспечения максимального хода сверхлегкой и двухкомпонентной мембраны. А еще пара кабелей: балансный – для подключения к Hi-Res-плеерам и обычный, на все случаи жизни. Картину дополняет набор вкладышей. Кроме простых круглых есть в форме овала, и каждый в четырех размерах.

Зачем на выставку ходит молодежь?

Традиционно выставки бытовой электроники привлекают юную аудиторию. Толпы подростков, увешанные подарочными одноразовыми сумками, живо обсуждают новинки. Они пока не мыслят категориями тенденций и долей, зато являются реальными покупателями целого ряда категорий продуктов. В отличие от рынка ПК в целом, игровой сегмент по данным GfK продемонстрировал рост на 15% в годовом исчислении за период с января по июнь 2019 г. И это привлекательный для продавцов сегмент: аналитики GfK говорят, что игровой настольный ПК и игровая мышь в среднем стоят в 2,4 раза дороже чем «обыкновенные», для клавиатур, ноутбуков и мониторов «коэффициент удовольствия» х1,8, х1,8 и х1,6 соответственно.

Экономические реалии нашей страны пока далеки от европейских, поэтому для многих отечественных покупателей такое положение дел не радует. Впрочем, при разумном выборе можно оптимально потратить семейный бюджет, не потеряв в качестве. Примером сбалансированных по цене и достаточно качественных продуктов для увлеченных играми на IFA 2019 стала экспозиция Trust. Бренд с голландскими корнями и штаб-квартирой в Дордрехте показал игровую периферию – клавиатуры, мыши и набор акустических систем 5.1 с RGB-подсветкой.

Китайский производитель дронов и систем стабилизации для камер и смартфонов DJI кроме обычного ассортимента привез на IFA 2019 свою новинку, которая имеет много шансов повторить успех старших братьев. В этом уверен директор официального импортера продукции DJI в Украину, компании Fly Technology, Игорь Зайцев.

RoboMaster S1 – набор для самостоятельной крупноузловой сборки робота. Четырехколесная штука с бластером это не радиоуправляемая машинка, робот поддерживает программирование на Scratch 3.0 и Python, он способен передавать качественную картинку с передней камеры со стабилизатором. Благодаря системе искусственного интеллекта RoboMaster S1 распознает человека в кадре, жесты, визуальные маркеры, маршрутные метки и даже других S1, с которыми он может вступать в поединки.

Игорь Зайцев подчеркнул, что его оптимистичные прогнозы базируются на репутации DJI, доказавшей способность создавать интересные продукты. Это не столько игрушка, сколько обучающий комплект: производитель снабдил его видеоуроками и детальным руководством по программированию с описанием всех блоков и функций робота.

Умный дом

Аналитики из GfK говорят, что в 2019 г. в Европе 26% выручки пришлось на так или иначе умную бытовую технику. Конечно, пока списки возглавляют смарт-ТВ, но на долю посудомоечных машин уже приходится 4% от всех умных устройств.

Опросы потенциальных покупателей свидетельствуют, что 53% респондентов озабочены оптимизацией энергопотребления, 48% хотят удаленного мониторить свое жилище, а 41% за то, чтобы домашняя техника больше общалась между собой, не отвлекая внимание хозяев на мелочи.

Сегодня пользователи требуют противоположного. Они устали от сложностей управления (вспомните, сколько раз вы готовили что-то автоповаром в микроволновке или сколько программ стиральной машины вы используете регулярно). Они хотят получить систему с распознаванием естественной речи, образов в живом видео с камер, искусственным интеллектом.

На запрос потребителей производители техники отвечают новыми моделями. Вот один из примеров. На выставке свою версию интеграции в систему умного дома HomeWhiz показал бренд Beko. Кроме датчиков HomeWhiz позволяет подключить кухонное оборудование – холодильники, духовки и плиты, стиральные, сушильные и посудомоечные машины и даже вытяжку, ну и голосового помощника в придачу.

Чтобы узнать, через сколько закончится цикл мойки посуды, нужно лишь спросить это вслух. Однако умная техника это не просто «поговорить». Так посудомоечные машины Beko с функцией автодозировки решают сразу несколько проблем своих владельцев. Во-первых, емкость с реагентами заполняется раз в несколько недель (в зависимости от объемов работы), а не каждый раз перед стартом цикла. Во-вторых, машина самостоятельно дозирует реагент, экономя средства владельца (нет передозировки), и обеспечивая нужное качество мойки (нет недодозировки), а еще заботится об экологии (в отработанной воде нет лишней химии). Наконец, HomeWhiz сообщит, что реагент вскоре заканчивается и предложит его купить.

Кстати, HomeWhiz позволяет в буквальном смысле менять программу стирки и мойки посуды – производители техники оставляют в памяти свободные слоты, куда можно записать новый рецепт чистоты, если изменились условия.