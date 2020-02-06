Wales Interactive анонсировала свой новый интерактивный фильм — The Complex

Разработчики из Wales Interactive, известные, прежде всего, по интерактивному хоррор-фильму The Bunker, анонсировали свой новый проект — интерактивный научно-фантастический триллер-катастрофу The Complex.

Действие картины разворачивается в Лондоне, где террористы применяют биологическое оружие. Главные герои — ученые, оказавшиеся взаперти внутри научного комплекса, которым предстоит раскрыть секреты опасного вируса.

По словам создателей The Complex, история фильма имеет восемь разных концовок, при этом особый акцент в интерактивной ленте сделан на системе взаимоотношений между персонажами: действия и выборы игрока будут влиять на отношение людей вокруг к главной героине — исследовательнице Эми Тенант, от чего будет зависеть происходящее.

Роли в фильме исполнили Мишель Милетт («Дурная кровь»), Кейт Дики («Игра престолов») и Эл Уивер («Гранчестер»). За сценарий ответственна Линн Рени Макси («Рассказ служанки»), а режиссером выступил Пол Рашид («Белая камера»). The Complex выйдет на PC (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch 31 марта.

Источник: DTF