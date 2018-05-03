Warner Bros. анонсировала стриминговую платформу DC Universe для фанатов комиксов и первые четыре сериала для нее, включая Swamp Thing / «Болотная тварь»

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В прошлом году киностудия Warner Bros. и компания DC Entertainment анонсировали запуск новой стриминговой платформы для фанатов комиксов о супергероях, в рамках которой собирались показывать телевизионные и анимационные сериалы. Сегодня партнеры объявили название платформы — DC Universe, а также рассказали о планах по выпуску первых сериалов.

В официальном описании на странице DC Universe указано, что это будет «первая в своем роде платформа с захватывающим цифровым опытом, членство в которой позволит получить неограниченный доступ к сериалам, эксклюзивно созданным для DC Universe». При этом официальную дату запуска сервиса пока все еще не озвучивают.

На этой же странице разместили постеры первых четырех сериалов для платформы, часть которых уже была анонсирована ранее. Так, уже было известно о планах снять анимационные сериалы Titans / «Титаны» и Harley Quinn / «Харли Квинн», а также телевизионную адаптацию проекта Young Justice: Outsiders / «Юная Лига Справедливости».

А вот анонс телевизионной экранизации Swamp Thing / «Болотная тварь» по одноименному комиксу DC стала сюрпризом. Сценарий для нее напишут Марк Верхайден (Daredevil, «Эш против зловещих мертвецов») и Гари Дауберман («Оно»), режиссером выступит Джеймс Ван («Аквамен»), а сам сериал выйдет в 2019 году.

В свою очередь Грег Берланти (Arrow, The Flash) совместно с Акивой Голдсманом («Затерянные в космосе», «Игры разума») занимаются телесериалом «Титаны», который запланирован на текущий год.

Источник: DC Universe