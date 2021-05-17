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Warner Bros. + HBO Max. WarnerMedia и Discovery объединяются в одну компанию

Warner Bros. + HBO Max. WarnerMedia и Discovery объединяются в одну компанию

Warner Bros. + HBO Max. WarnerMedia и Discovery объединяются в одну компанию


Сегодня прозвучало официальное подтверждение слухов о планах AT&T и Discovery Inc. объединить свои активы в развлекательной и медиаиндустрии. Стороны уже заключили сделку на сумму 43 миллиарда долларов (AT&T получит оплату как денежными средствами, так и долговыми ценными бумагами), которую планируют закрыть после одобрения регуляторов в 2022 году.

По условиям сделки, Discovery и WarnerMedia, принадлежащая AT&T, образуют новую совместную компанию. После завершения слияния акционеры AT&T получат 71% акций объединенной компании. Действующий руководитель Discovery Дэвид Заслав получит должность генерального директора нового СП, а какую позицию займет WM Джейсон Килар, не уточняется.

Warner Bros. + HBO Max. WarnerMedia и Discovery объединяются в одну компанию

Какое название получит новое СП Discovery и WarnerMedia, пока неясно. Зато известно, что частью сделки, помимо прочего, являются следующие активы:

  • кинокомпания Warner Bros. и её телевизионные подразделения;
  • DC Entertainment вместе с киностудией и издательством;
  • кабельная сеть HBO;
  • онлайн-кинотеатр HBO Max;
  • телеканал Discovery Channel;
  • стриминговый сервис Discovery+;
  • каналы CNN, TNT и TBS.

Как эта сделка повлияет на внутреннюю структуру и долгосрочные планы развития компаний WarnerMedia и Discovery, пока точно неизвестно. Но какая-то часть игровых студий WB Games точно отойдет новому конгломерату. Какие именно команды перейдут Discovery, пока не сообщается. В состав игрового направления Warner Bros. входит одиннадцать студий, включая NetherRealm, Rocksteady, Monolith, Avalanche Software и TT Games — прямо сейчас они работают над такими проектами, как Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League и Hogwarts Legacy.

 

Сделка в первую очередь нацелена на укрепление позиций WarnerMedia и Discovery на мировом развлекательном рынке, в особенности на стремительно развивающемся рынке онлайн-кинотеатров.

«Это соглашение объединяет двух мировых лидеров в области развлечений, позволяя им дополнять друг друга, и открывает возможность для новой компании стать одной из ведущих мировых стриминговых платформ, работающих напрямую с потребителями.

Сделка поддержит фантастический рост и международный запуск HBO Max при помощи глобальной инфраструктуры Discovery, а сэкономленные средства за счет повышения эффективности можно будет снова инвестировать в производство контента, чтобы давать потребителям именно то, чего они хотят».

Джон Стэнки

генеральный директор AT&T

Ожидается, что выручка объединенной компании в 2023 году составит 52 миллиарда долларов, а положительный эффект за счет синергии оценивается в 3 миллиарда долларов. В то же время AT&T сосредоточит свои усилия на 5G и оптоволоконной широкополосной связи.

В декабре 2019 года Viacom и CBS снова объединились в одну компанию, чтобы создать достойного конкурента Netflix, Amazon, HBO Max и империи Disney (Disney Plus и Hulu). Ранее в этом году новообразованная ViacomCBS запустила онлайн-кинотеатр Paramount+ с более чем  30 000 эпизодов телевизионных шоу и фильмами различных брендов, включая BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount Pictures, а также трансляциями спортивных событий и новостных программ.

Сейчас онлайн-кинотеатр HBO Max работает только на территории США, но в июне его планируют запустить еще в 39 странах Латинской Америки, а концу 2021-го планируется запуск сервиса в Центральной Европе, Скандинавии, Испании и Португалии.

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