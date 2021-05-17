Warner Bros. + HBO Max. WarnerMedia и Discovery объединяются в одну компанию
Сегодня прозвучало официальное подтверждение слухов о планах AT&T и Discovery Inc. объединить свои активы в развлекательной и медиаиндустрии. Стороны уже заключили сделку на сумму 43 миллиарда долларов (AT&T получит оплату как денежными средствами, так и долговыми ценными бумагами), которую планируют закрыть после одобрения регуляторов в 2022 году.
По условиям сделки, Discovery и WarnerMedia, принадлежащая AT&T, образуют новую совместную компанию. После завершения слияния акционеры AT&T получат 71% акций объединенной компании. Действующий руководитель Discovery Дэвид Заслав получит должность генерального директора нового СП, а какую позицию займет WM Джейсон Килар, не уточняется.
Какое название получит новое СП Discovery и WarnerMedia, пока неясно. Зато известно, что частью сделки, помимо прочего, являются следующие активы:
- кинокомпания Warner Bros. и её телевизионные подразделения;
- DC Entertainment вместе с киностудией и издательством;
- кабельная сеть HBO;
- онлайн-кинотеатр HBO Max;
- телеканал Discovery Channel;
- стриминговый сервис Discovery+;
- каналы CNN, TNT и TBS.
Как эта сделка повлияет на внутреннюю структуру и долгосрочные планы развития компаний WarnerMedia и Discovery, пока точно неизвестно. Но какая-то часть игровых студий WB Games точно отойдет новому конгломерату. Какие именно команды перейдут Discovery, пока не сообщается. В состав игрового направления Warner Bros. входит одиннадцать студий, включая NetherRealm, Rocksteady, Monolith, Avalanche Software и TT Games — прямо сейчас они работают над такими проектами, как Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League и Hogwarts Legacy.
WB Games is getting broken up somehow due to AT&T's WarnerMedia-Discovery sale/merger. "Some of the gaming arm will stay with AT&T and some will go with the new company," rep tells Axios' @sarafischer. No further info. WB Games lists 11 studios, games for all kinds of IP, devices
— Stephen Totilo (@stephentotilo) May 17, 2021
Сделка в первую очередь нацелена на укрепление позиций WarnerMedia и Discovery на мировом развлекательном рынке, в особенности на стремительно развивающемся рынке онлайн-кинотеатров.
«Это соглашение объединяет двух мировых лидеров в области развлечений, позволяя им дополнять друг друга, и открывает возможность для новой компании стать одной из ведущих мировых стриминговых платформ, работающих напрямую с потребителями.
Сделка поддержит фантастический рост и международный запуск HBO Max при помощи глобальной инфраструктуры Discovery, а сэкономленные средства за счет повышения эффективности можно будет снова инвестировать в производство контента, чтобы давать потребителям именно то, чего они хотят».
Джон Стэнки
генеральный директор AT&T
Ожидается, что выручка объединенной компании в 2023 году составит 52 миллиарда долларов, а положительный эффект за счет синергии оценивается в 3 миллиарда долларов. В то же время AT&T сосредоточит свои усилия на 5G и оптоволоконной широкополосной связи.
В декабре 2019 года Viacom и CBS снова объединились в одну компанию, чтобы создать достойного конкурента Netflix, Amazon, HBO Max и империи Disney (Disney Plus и Hulu). Ранее в этом году новообразованная ViacomCBS запустила онлайн-кинотеатр Paramount+ с более чем 30 000 эпизодов телевизионных шоу и фильмами различных брендов, включая BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount Pictures, а также трансляциями спортивных событий и новостных программ.
Сейчас онлайн-кинотеатр HBO Max работает только на территории США, но в июне его планируют запустить еще в 39 странах Латинской Америки, а концу 2021-го планируется запуск сервиса в Центральной Европе, Скандинавии, Испании и Португалии.