Warner Bros. + HBO Max. WarnerMedia и Discovery объединяются в одну компанию

Сегодня прозвучало официальное подтверждение слухов о планах AT&T и Discovery Inc. объединить свои активы в развлекательной и медиаиндустрии. Стороны уже заключили сделку на сумму 43 миллиарда долларов (AT&T получит оплату как денежными средствами, так и долговыми ценными бумагами), которую планируют закрыть после одобрения регуляторов в 2022 году.

По условиям сделки, Discovery и WarnerMedia, принадлежащая AT&T, образуют новую совместную компанию. После завершения слияния акционеры AT&T получат 71% акций объединенной компании. Действующий руководитель Discovery Дэвид Заслав получит должность генерального директора нового СП, а какую позицию займет WM Джейсон Килар, не уточняется.

Какое название получит новое СП Discovery и WarnerMedia, пока неясно. Зато известно, что частью сделки, помимо прочего, являются следующие активы:

Как эта сделка повлияет на внутреннюю структуру и долгосрочные планы развития компаний WarnerMedia и Discovery, пока точно неизвестно. Но какая-то часть игровых студий WB Games точно отойдет новому конгломерату. Какие именно команды перейдут Discovery, пока не сообщается. В состав игрового направления Warner Bros. входит одиннадцать студий, включая NetherRealm, Rocksteady, Monolith, Avalanche Software и TT Games — прямо сейчас они работают над такими проектами, как Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League и Hogwarts Legacy.

WB Games is getting broken up somehow due to AT&T's WarnerMedia-Discovery sale/merger. "Some of the gaming arm will stay with AT&T and some will go with the new company," rep tells Axios' @sarafischer. No further info. WB Games lists 11 studios, games for all kinds of IP, devices

— Stephen Totilo (@stephentotilo) May 17, 2021