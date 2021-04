Warner Bros. отменила «Новых богов» Авы Дюверней и спин-офф «Аквамена» о Падших

Последним проектом студии по комиксам DC остается недавно вышедший «Снайдеркат» — расширенная версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

Студия Warner Bros. решила отказаться от планов по выпуску двух фильмов по комиксам DC: речь о «Новых богах» Авы Дюверней и низкобюджетном хорроре «Впадины» о Павших из «Аквамена» Джеймса Вана, сообщают The Hollywood Reporter, Deadline и Variety.

Эти два фильма, призванные показать зрителю необычные стороны расширенной киновселенной DC (DCEU), представлялись интересным отступлением от классического подхода, использовавшегося в той же «Лиге справедливости» или «Бэтмене против Супермена». Но, увы, в хаотичном мире адаптаций комиксов DC определённости места нет.

«Аквамен» Джеймса Вана, стал своего рода глотком свежего воздуха — ему удалось привнести в мрачную кинематографическую вселенную DC столь остро недостающий юмор, которого порой с избытком в фильмах Marvel. В итоге подводный комикс-эпос с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд стал самым удачным проектом DC после трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. Спин-офф «Аквамена» о Падших — чудовищах, обитающих в одном из подводных царств Семи морей, должен был стать для Вана, известного в первую очередь «Пилой» и «Заклятием», возвращением к истокам. Как сообщает Deadline, спин-офф о Падших отменили из-за загруженного графика Вана, который сейчас работает над несколькими фильмами, включая сиквел «Аквамена» и хоррор «Злое».

«Новые боги» могли бы сыграть еще более важную роль в создании DCEU — рассказать о New Genesis, родной планете Новых Богов и противостоянии с Дарксайдом, который по сути является Таносом мира DC. Дюверне стала бы первой темнокожей женщиной-режисcером фильма о супергероях DC, если бы «Новые боги» получили «зеленый свет».

Несмотря на решение Warner Bros., Дюверне выразила благодарность за предоставленную ей возможность поработать над проектом вместе со сценаристом Томом Кингом.

Tom, I loved writing NEW GODS with you. I’m upset that the saga of Barda, Scott, Granny, Highfather and The Furies ends this way. Diving into Kirby’s Fourth World was the adventure of a lifetime. That can’t be taken away. Thank you for your friendship. And remember… #DarkseidIs pic.twitter.com/XyyIjcB8Wv

— Ava DuVernay (@ava) April 1, 2021