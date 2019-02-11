Warner Bros. снимет низкобюджетный фильм ужасов «The Trench» / «Впадина» о Павших из «Аквамена» без Джейсона Момоа и других звезд

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После кассового успеха супергеройского фильма Aquaman / «Аквамен» компания Warner Bros. решила расшрить подводную вселенную, сняв в ее рамках фильм ужасов «The Trench» / «Впадина» о Павших. Если вы уже посмотрели «Аквамена», то наверняка запомнили этих зубастых монстров, преследовавших Артура и Меру.

Источники голливудского издания Hollywood Reporter сообщают, что спинофф получит заметно более дешевый бюджет по сравнению с «Акваменом». В фильме совершенно точно не появятся «дорогие» актеры из основного фильма, так что создатели смогут сэкономить на гонорарах, пригласив новичков и сосредточившись на сюжете.

Продюсером проекта выступит режиссер «Аквамена» Джеймс Ван и его сопродюсер Питер Сафран, который отметился участием в таких фильмах ужасов, как «Scary Movie» (2000), ATM (2012) и серии The Conjuring. Сценарием займутся Ной Гарднер и Эйдан Фицджеральд, которые ранее работали в компании Дж. Дж. Абрамса «Bad Robot».

Проект «The Trench» / «Впадина» находится на самой ранней стадии разработки, так что ничего определенного помимо «низкобюджетный фильм во вселенной Аквамена без Джейсона Момоа, Амбер Херд и Николь Кидман» мы пока рассказать не можем. Тем не менее, оставайтесь с нами и мы расскажем об этом фильме больше, как только появится более определенная информация.

Напомним, что в конце января текущего года Aquaman / «Аквамен» стал самым кассовым фильмом о супергероях DC Comics с результатом $1,09 млрд, обогнав «Темных рыцарей» Кристофера Нолана.

Источник: The Verge