Warner Bros. возобновит съемки нового «Бэтмена» уже в начале сентября, весь необходимый материал надеются отснять до конца года [логотип, арт]

Голливудские инсайдеры сообщили, что компания Warner Bros. приняла решение о возобновлении съемок блокбастера «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Съемки картины начались еще зимой текущего года и продолжались около семи недель до тех пор, пока в марте их пришлось прервать из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.

Съемки стартуют в начале сентября в студийном комплексе Warner Bros. Studios Leavesden в графстве Хартфордшир, Англия. Знакомые с текущей ситуацией источники указывают, что команде фильма необходимо еще порядка трех месяцев на съемки всех необходимых сцен. Таким образом, если все пойдет по плану, то съемки «Бэтмена» могут успеть завершить до конца текущего года.

После начала пандемии и возникновения задержек в съемочном процессе студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма The Batman c 25 июня 2021 года на 1 октября 2021 года. С учетом завершения съемок к концу года у команды остается достаточно времени на постродокшен, так что октябрьская дата релиза вполне может оказаться финальной.

Отметим, что Warner Bros. уже возобновила съемки фантастического фильма «Матрица 4» / The Matrix 4 в Берлине (Германия) и, по слухам, собирается уже в сентябре продолжить съемки третьей части франшизы «Фантастические твари и где они обитают» / Fantastic Beasts and Where to Find Them в Великобритании.

Напомним, что перезапуск франшизы «Бэтмен» поручили Мэтту Ривзу, который написал сценарий, а также выступает в роли режиссера и продюсера. До этого автор снял фильмы ужасов «Монстро» (2008) и «Впусти меня. Сага» (2010), а также две части «Планеты обезьян» — «Революция» (2014) и «Война» (2017). Вместо Бена Аффлека на титульную роль утвердили Роберта Паттинсона («Сумерки»), который подписал контракт сразу на три фильма. Помимо этого актера в фильме снимутся Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (Альфред Пенниуорт) и Джон Туртурро (Кармайн Фальконе).

P.S. Авторы фильмов начинают тизерить свои произведения в преддверии мероприятия DC Fandom, к примеру Мэтт Ривз опубликовал логотип и арт «Бэтмена»:

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020