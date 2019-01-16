WeChat намерен поощрять «благонадежных» пользователей скидками и другими преференциями

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Ежемесячно сервисами китайского мессенджера WeChat от Tencent пользуется более 1 млрд человек. В рамках своей экосистемы приложение позволяет не только обмениваться сообщениями, но также оплачивать счета, совершать покупки, играть в игры, заказывать такси и даже получать государственные услуги. Благодаря огромному количеству встроенных сервисов компания аккумулирует колоссальное количество данных о пользователях.

Как сообщается, часть этих сведений теперь начнут применять для составления персонального социально-кредитного рейтинга. Сейчас технология проходит пилотную стадию, но со временем охватит «почти всех, у кого есть смартфон с установленным мессенджером».

Формально сервис WeChat Pay Score работает по принципу банковского скоринга. Система анализирует покупки клиентов и их благонадежность. Однако анализ выходит за рамки финансовых транзакций. По имеющейся информации, на оценку пользователя влияют и его друзья, то есть «качество сети контактов» (другими словами, наличие у ваших контактов непогашенных банковских кредитов скажется и на вашем рейтинге) — совсем как в сериале «Черное зеркало».

Официально руководство мессенджера не поясняет, по каким именно критериям система будет оценивать человека. Впрочем, упоминаются два фактора: поведение и умение следовать установленным правилам.

По данным TechCrunch, пока WeChat Pay Score доступен только жителям восьми городов Китая. Система охватывает не всех клиентов, а лишь тех, кто пользуется конкретными услугами, например, берет в аренду портативные зарядные устройства в сервисе Xiaodian.

Известно, что обладателям высокого рейтинга предоставляют скидки и бонусы. При этом в перспективе благонадежные пользователи смогут не только воспользоваться сотнями предлагаемых на платформе WeChat услуг по более выгодной цене, но и оформить аренду без внесения депозита, подать заявление на визу без предоставления банковских выписок и получить одними из первых товар, на который ранее был сделан предзаказ.

Какие санкции применяют к нарушителям правил, неизвестно. Вероятно, об этом «неблагонадежные» пользователи узнают, когда начнут сталкиваться с ограничениями.

О том, будет ли WeChat делиться информацией о благонадежности пользователя с правительством, не сообщается.

Источник: hightech.plus