Windward — гаджет, который призван спасать работников от жары
Небольшая группа разработчиков-энтузиастов представила портативный вентилятор Windward, который крепится на шее.
Инженеры уверяют, что устройство «равномерно и эффективно обдувает» не только лицо, но еще шею и спину. При этом работает гаджет без проводов и никак не влияет на подвижность человека.
Внутри Windward расположены три вентилятора, которые имеют три уровня мощности. Переключаясь между режимами и вентиляторами можно регулировать силу и местоположение обдува, а также подбирать автономность — от 1,3 часа в самом мощном режиме до 8 часов в наиболее слабом при одном работающем вентиляторе.
На минимальной мощности Windward издает звук по громкости в 32 дБ, то есть работает практически бесшумно. Если же обдув включить на максимум, то шум поднимется до 55 дБ. Заряжать устройство предлагается посредством USB Type-C.
Создатели Windward считают, что гаджет будет полезен механикам, строителям и другим работникам, а также для пеших прогулок в жаркую погоду.
По предзаказу на Indiegogo Windward можно приобрести за $68. Когда вентилятор появится в рознице, цена устройства возрастет до $139.
При этом важно отметить, что проект еще не набрал необходимой суммы в $50 тысяч. Впрочем, время у энтузиастов еще есть — кампания по сбору средств продлится полтора месяца.
Источники: Indiegogo