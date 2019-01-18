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Windward — гаджет, который призван спасать работников от жары
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Windward — гаджет, который призван спасать работников от жары

Windward — гаджет, который призван спасать работников от жары

Небольшая группа разработчиков-энтузиастов представила портативный вентилятор Windward, который крепится на шее.

Инженеры уверяют, что устройство «равномерно и эффективно обдувает» не только лицо, но еще шею и спину. При этом работает гаджет без проводов и никак не влияет на подвижность человека.

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Внутри Windward расположены три вентилятора, которые имеют три уровня мощности. Переключаясь между режимами и вентиляторами можно регулировать силу и местоположение обдува, а также подбирать автономность — от 1,3 часа в самом мощном режиме до 8 часов в наиболее слабом при одном работающем вентиляторе.

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На минимальной мощности Windward издает звук по громкости в 32 дБ, то есть работает практически бесшумно. Если же обдув включить на максимум, то шум поднимется до 55 дБ. Заряжать устройство предлагается посредством USB Type-C.

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Windward можно пользоваться и во время зарядки.

Создатели Windward считают, что гаджет будет полезен механикам, строителям и другим работникам, а также для пеших прогулок в жаркую погоду.

По предзаказу на Indiegogo Windward можно приобрести за $68. Когда вентилятор появится в рознице, цена устройства возрастет до $139.

При этом важно отметить, что проект еще не набрал необходимой суммы в $50 тысяч. Впрочем, время у энтузиастов еще есть — кампания по сбору средств продлится полтора месяца.

Источники: Indiegogo

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