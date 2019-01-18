Windward — гаджет, который призван спасать работников от жары

Инженеры уверяют, что устройство «равномерно и эффективно обдувает» не только лицо, но еще шею и спину. При этом работает гаджет без проводов и никак не влияет на подвижность человека.

Внутри Windward расположены три вентилятора, которые имеют три уровня мощности. Переключаясь между режимами и вентиляторами можно регулировать силу и местоположение обдува, а также подбирать автономность — от 1,3 часа в самом мощном режиме до 8 часов в наиболее слабом при одном работающем вентиляторе.

На минимальной мощности Windward издает звук по громкости в 32 дБ, то есть работает практически бесшумно. Если же обдув включить на максимум, то шум поднимется до 55 дБ. Заряжать устройство предлагается посредством USB Type-C.

Создатели Windward считают, что гаджет будет полезен механикам, строителям и другим работникам, а также для пеших прогулок в жаркую погоду.