«Wonder Woman 1984» превзошла ожидания Warner Bros. в кинотеатрах и HBO Max, в итоге студия официально запустила производство Wonder Woman 3

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На прошедших выходных в США стартовал гибридный релиз (кинотеатры + стриминг) фантастического фильма Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина: 1984». Несмотря на невысокие для былых времен результаты, в коронавирусной ситуации киносборы вполне устроили студию Warner Bros., которая дала добро на запуск в производство третьей части картины.

В США и Канаде за первый уикэнд фильм Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина: 1984» собрал в кинотеатрах $16,7 млн, что оказалось рекордным результатом для 2020 года. В международном прокате уикэнд позволил положить в копилку еще $36,1 млн из 42 стран. В итоге с учетом более раннего релиза в других странах мира зарубежная касса дошла до уровня $68,3, а общемировая (с учетом США и Канады) — $85 млн.

Представители Warner Bros. особо отметили рекордные результаты цифрового релиза в сервисе HBO Max. Почти половина подписчиков сервиса посмотрела фильм Wonder Woman 1984 в день премьеры, в результате количество часов просмотра контента сервиса в премьерную пятницу выросло втрое по сравнению с неделей ранее.

В финальной части трилогии главную роль сыграет все та же Галь Гадот, а сценарий и режиссуру доверят все той же Пэтти Дженкинс. Точная дата премьеры не озвучивается, но ее точно не стоит ждать раньше 2022-2023 года.

Источник: The Verge