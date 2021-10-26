World of Tanks знову кличе гравців відзначити Гелловін у Мирному-13

З 28 жовтня, напередодні Гелловіна, у World of Tanks починається операція під кодовою назвою «Мирний: Надія», під час якої гравцям необхідно буде повернутися до Мирного-13 і пройти суворі випробування. Колись повне енергії, сьогодні місто таїть у собі загадкову історію. Кинути виклик і відправитися в пригоду, від якої стигне кров, гравці зможуть до 11 листопада.

Раніше Мирний був густонаселеним промисловим центром, в якому вівся нафтовидобуток, але одного разу все змінилося. Відбувся якийсь надприродний інцидент, внаслідок якого в місті було оголошено надзвичайний стан, і усі жителі були евакуйовані. Мирний став пустим. Щоб дізнатися, які секрети таїть це загадкове місто, до нього було послано розвідників, але не багато з них зможуть повернутися.

Гравець може стати частиною одного з розвідзагонів чисельністю до 5 «танкістів» у кожному, хто має знайти відповідь на запитання: «Що ж насправді сталося у Мирному?» Щоб дізнатися правду, доведеться боротися з технікою під управлінням штучного інтелекту, яка зовсім не схожа на ту, що зазвичай виїжджає на поле бою World of Tanks.

Режим створила київська студія Wargaming разом із колегами з інших офісів компанії. У «Мирний: Надія» гравці борються проти суперників із штучним інтелектом, на розробці якого спеціалізується Wargaming Kyiv. Минулого року київська команда працювала над івентами «Мирний-13», «Дорога на Берлін», «Останній рубіж» та іншими PVE-режимами для World of Tanks з використанням ШІ.

Усього битва у «Мирний: Надія» складається з трьох фаз, якщо гра проходить на найнижчому рівні складності, і з чотирьох, якщо гра ведеться на середньому або складному рівнях. Ті, хто дійдуть до четвертої фази, зможуть битися з суворим супротивником — Невразливим. Щоб перемогти його, знадобиться сила і навички всіх гравців, але нагорода безперечно того варта. Як і весь World of Tanks, режим має українську локалізацію.

Дізнатися історію про те, як непереможний монстр став вразливим, можна буде за допомогою колекційних предметів події: плівок з даними. Усього їх вісім, на кожній з яких знаходиться важлива інформація про Неуразливого. Усі плівки були зашифровані, і гравцям потрібно буде заробити спеціальні ключі для їх розшифровки.

Заробляються вони у боях, також їх можна буде знайти у складі пакетів внутрішньоігрового магазину та Преміум-магазину. Найсміливіші командири, яким вдасться розшифрувати всі вісім плівок, отримають нагороду американський важкий преміум-танк VII рівня King Tiger (Захоплений), а також ексклюзивний 3D-стиль до нього Nox Tenebris.

Для любителів мобільних танкових битв у World of Tanks Blitz також є гарна новина: до 4 листопада тут відбуватиметься ігрова подія, присвячена Гелловіну. У ньому «танкісти» мають вигравати битви та заробляти знаки майстерності на техніці IV–X рівнів, щоб отримати Magfilms — особливий товар цієї події. Його можна буде використовувати для розблокування рівнів, які принесуть чудові нагороди, такі як нові танки Titan Mk. I (V рівня) та Titan H-N (VII рівня), оснащені експериментальною бронею, а також тематичні камуфляжі, контейнери з ресурсами та багато іншого.

Джерело: Wargaming