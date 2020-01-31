Wright Electric обещает приступить к стендовым испытаниям электрической двигательной установки для перспективного пассажирского лайнера Wright 1 уже в следующем году





Американский стартап Wright Electric в 2021 году приступит к стендовым испытаниям электрической двигательной установки для перспективного пассажирского лайнера Wright 1, разработка которого ведется при поддержке британской авиакомпании EasyJet. Если тесты будут признаны успешными, в 2023 разработчики проведут первые летные испытания инновационной двигательной установки, пишет Flightglobal.

Отметим, что разработка электрического пассажирского самолета Wright 1 началась в 2017 году. Проект предусматривает создание самолета, способного перевозить до 186 пассажиров на расстояние до 540 километров, пребывая в воздухе около часа. Лайнер получит от 10 до 16 электровентиляторов. Они будут установлены по 5-8 штук в корневой части крыльев. Предполагается, что такое решение повысит аэродинамические характеристики крыла.

В видео нет звука.

Мощность электромоторов двигательной установки, разрабатываемой Wright Electric, составит 1,5 мегаватта. За ее питание будет отвечать инвертор с постоянного на переменный ток на 3 киловольта. Питание система будет получать от сменных аккумуляторных модулей. Другие подробности о разработке пока не раскрываются. Вместе с тем, указывается, что задействование электродвигателей сделает самолет не только экологичнее традиционных аналогов, но и дешевле в обслуживании, а также тише. Кроме того, поскольку электричество дешевле авиационного топлива, авиакомпании смогут экономить на топливе.

Как ожидается, одновременно с летными испытаниями электрической двигательной установки будут проводиться и аэродинамические испытания моделей самолета, после которых будет утвержден его окончательный дизайн. Разработчики полагают, что завершат создание лайнера и начнут поставки первых самолетов заказчикам в 2030 году, причем одним из заказчиков выступит сама EasyJet, которая собирается задействовать электрический самолет для обслуживания ряда внутренних и международных ближнемагистральных маршрутов, таких как рейсы из Лондона в Париж или Амстердам.

Более старое видео, на котором можно увидеть, в частности, предполагаемое местоположение батарей в самолете Wright 1.

Источник: N+1