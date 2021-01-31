Як знімали фільм «Мисливець на монстрів»





28 січня на широкі екрани вийшов фантастичний екшн «Мисливець на монстрів», заснований на однойменній грі компанії Capcom. Режисером стрічки став Пол В. С. Андерсон (франшиза «Оселя зла»), головні ролі дістались Міллі Йовович та Тоні Джаа. За сюжетом група бійців потрапляє у паралельний світ, населений небезпечними істотами, загін опиняється у пастці і тепер їхнє виживання залежить від Мисливця, який вміє знищувати монстрів. Знімальна група фільму поділилася з ITC.UA подробицями процесу зйомок.

Режисер Пол В. С. Андерсон ознайомився з грою ще у 2008 році, під час робочих візитів до Японії. У 2009 він почав вести перемовини з компанією правовласником щодо її екранізації. І ось, 11 років потому світ нарешті побачить фільм.

«Я закохався у види, пейзажі та магію гри. Постійно уявляв, якби вона виглядала з точки зору кінематографу. Для мене це була неймовірна можливість побудувати цілий світ на кіноекрані, а ще шанс розказати нескінченну низку історій глядачам усього світу. Чим більше я про це думав, тим більше історій та персонажів створювала моя фантазія», – розповідає режисер Пол В. С. Андерсон.

Попри те, що усі монстри стрічки створювалися за допомогою комп’ютерної графіки, Пол Андерсон вирішив, що зйомки акторів мають бути натурними, тому повністю відмовився від використання зеленого фону чи павільйонів. Режисер прагнув знайти локації, завдяки яким вдалося б відтворити всесвіт мисливців на монстрів. Команда віддала вибір на користь Південної Африки та Намібії, які поєднували в собі найрізноманітніший вибір ландшафтів: від кам’янистої місцевості до зелених джунглів, від пустель до підземних печер.

«Мене завжди вражали неймовірні локації гри, тому перед зйомками ми відвідали безліч найкрасивіших місць світу, щоб віднайти саме ті, де зможемо повторити всесвіт монстрів. Для мене, як режисера, важливо експериментувати та постійно підходити до роботи по-новому, – ділиться спогадами Пол Андерсон. – Ми жили у наметах в абсолютній глушині, а найближче місто знаходилося у 240 кілометрах. Проте ні палюче сонце ні нищівний вітер не змогли зупинити нас. Завдяки такому підходу фільм виглядає ще реалістичніше, а глядачі зможуть краще зануритися в його атмосферу та захопливі пейзажі».

Звісно, зйомка у найвіддаленіших куточках світу принесла чимало клопоту. «Ми привезли із собою абсолютно все. Побудували наметне містечко для 350 людей і жили там довгими місяцями. З одного боку – це цікавий досвід, з іншого – чимале випробування. Ми пережили дні палючого сонця й ночі жахливого холоду, але усім нам це пішло на користь – ми справді відчували себе частиною історії» – згадує режисер.

Студія Capcom завжди приймала безпосередню участь в екранізації своїх ігор, і «Мисливець на монстрів» не став виключенням. «Ми досить довго співпрацювали з творцями проєкту, аби впевнитися, що кожен з монстрів відповідає його ігровому аналогу. Команда дослухалася до усіх наших порад та зауважень», – розповів продюсер серії ігор Рьодзо Цудзімото.

За словами Канаме Фудзіока – виконавчого й художнього режисера гри – витрачений час та зусилля подарували свої плоди: «Коли ми нарешті подивилися готовий фільм, були вражені тим, наскільки органічно вдалося поєднати реальний світ зі світом монстрів. Те, як монстри оживають на великому екрані у поєднанні з усіма візуальними ефектами та музикою – щось неймовірне».

Проте дизайн був лише частиною виклику, який стояв перед командою. Кожен з монстрів у фільмі мав бути максимально схожим на ігрового: сюди входила його фізіологія, техніка бою, вміння та слабкі сторони. Продюсер Денніс Берарді та його команда VFX-дизайнерів компанії Mister X буквально не виходили з гри: «Наші дизайнери постійно грали в гру для того, щоб зрозуміти як вони рухаються, яким чином нападають на ворога і які моменти обирають для атаки».

Дизайнери команди Mister X навіть знімали себе на відео, розігруючи сцени бою та повторюючи рухи кожного з монстрів, перш ніж оживити їх на екрані. «Щоб зіграти цифрового героя потрібно володіти певними акторськими навичками. Так само, як і у звичайному житті ти проходиш цикл репетицій, кінопроб та зйомок. Лише так можна досягнути сто відсоткового результату», – пояснює Денніс Берарді.

Близько 80 хвилин фільму та більше 1300 кадрів містять хоча б один візуальний ефект, тож для того, щоб оживити монстрів, команда з 300 людей працювала над картиною протягом усього року.