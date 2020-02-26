Японцы испытали беспилотный вертолет Yamaha Fazer-R G2 перевозкой свежей рыбы





Японская компания Japan Airlines провела испытания грузового дрона транспортировкой различных грузов, включая свежую рыбу. Как пишет Flightglobal, тесты проводились в общем воздушном пространстве с разрешения властей префектуры Нагасаки. Проверки, признанные успешными, состоялись 18-19 февраля 2020 года.

Отметим, что сегодня множество компаний занимаются исследованиями в области доставки почты и грузов с помощью беспилотников. Считается, что такие аппараты позволят быстро и относительно дешево перевозить сравнительно небольшие грузы, что откроет новые возможности на рынке логистических услуг, а также помогут логистическим предприятиям эффективнее справляться с растущим объемом существующих грузоперевозок.

В рамках испытаний, проводившихся Japan Airlines совместно с Yamaha Motor, использовался беспилотный вертолет Yamaha Fazer-R G2. Судя по видео, представленному ниже, большая часть полетов аппарата происходила в автономном режиме под наблюдением удаленного оператора, и лишь по прибытию к точке назначения управление дроном перехватывал оператор на земле. Japan Airlines занималась авиационным обеспечением полетов беспилотника, в то время как Yamaha Motor отвечала за сам дрон и управление им.

В ходе первого испытания 18 февраля аппарат перевез неназванные продукты питания неназванной массы в контейнере-холодильнике из аэропорта Камигото в аэропорт Одзика и обратно (поскольку по прибытию в аэропорт Одзика груз не был выгружен и заменен на другой, данный тест уместно назвать имитацией доставки). В общей сложности беспилотник с грузом преодолел расстояние в 46 км. На протяжении всего полета специалисты отслеживали изменение температуры в контейнере-холодильнике, чтобы убедиться, что она все время поддерживалась на определенном уровне. К слову, это была первая перевозка груза дроном между аэропортами в Японии.

На следующий день Fazer-R G2 перевез в холодильнике 20 кг свежей рыбы из аэропорта Камигото в логистический хаб одной из японских транспортных компаний в городе Сайкай. Расстояние доставки составило 35 км. Затем груз на грузовике был доставлен в аэропорт Нагасаки, а оттуда улетел в Токио в аэропорт Ханэда, после чего доставленную рыбу один из местных ресторанов использовал для приготовления пищи.

По результатам испытаний специалисты Japan Airlines, в настоящее время активно присматривающейся к беспилотным грузовым перевозкам, определили, что перевозка дронами не сказывается на качестве перевозимых продуктов питания.

Напоследок приведем характеристики беспилотного вертолета Yamaha Fazer-R G2:

Габариты: 3,7 м х 0,73 м х 1,2 м;

Масса аппарата: 80 кг;

Масса полезной нагрузки: до 35 кг;

Дальность полета: до 90 км;

Время пребывание в воздухе: до 100 минут;

Максимальная скорость: 72 км/ч;

Топливо: обычный бензин.

Источник: N+1