Японские инженеры разработали робохвост для людей

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Студенты Высшей школы медиа и дизайна Университета Кейо (Япония) сконструировали механический хвост под названием Arque, который пристегивается к телу человека.

Как сообщается, технически устройство копирует хвост морского конька. В основе конструкции, длину и массу которой можно настраивать, — подвижные сегменты и четыре пневматические «мышцы», подключаемые ко внешнему компрессору, способные прикладывать силу в восьми направлениях, изменяя положение центра тяжести носителя агрегата.

Для чего искусственный хвост обычным людям? Помимо реквизита для косплея, это устройство может выступать балансиром для людей, которые по тем или иным причинам плохо стоят на ногах.

Кроме того, по словам разработчиков, аппарат может пригодиться в реабилитационных целях, а также помочь складским рабочим в перемещении тяжелых предметов.

Касательно коммерческих перспектив разработки ничего не известно.

Источник: Naked Science