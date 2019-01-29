Японские поезда оборудуют умными окнами

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Японская железнодорожная компания JR Kyushu совместно с местным оператором связи NTT DoCoMo планирует наделить окна японских поездов функцией отображения полезной информации, адресованной пассажирам. Для этого поверх стекол установят прозрачные экраны.

Предполагается, что новые окна смогут отображать информацию из путеводителей, время до пункта назначения и другие полезные данные. Сведения будут обновляться в реальном времени и контекстно учитывать текущее местоположение. Управление окнами будет реализовано посредством сенсорного и голосового интерфейсов.

Как сообщается, умные окна появятся в японских поездах в 2020 году.

Источник: cdrinfo