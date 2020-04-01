YouTube анонсировал документальный фильм собственного производства об американском музыкальном фестивале Coachella

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Команда кинопроизводственного подразделения YouTube — YouTube Originals — опубликовала трейлер грядущего документального фильма Coachella: 20 Years in the Desert, посвященного двадцатилетию проводимого в пустынной долине Коачелла американского музыкального фестиваля Coachella. Картина, рассказывающая об истории мероприятия, будет опубликована в открытом доступе 10 апреля ― примечательно, что именно на этот день было изначально запланировано открытие Coachella в этом году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 музыкальное празднество теперь перенесено аж на октябрь.

В трейлере Билли Айлиш, Моби, Ice Cube и Перри Фаррелл (фронтмен рок-группы Jane’s Addiction) делятся своими впечатлениями от фестиваля:

«Все знают, что такое Coachella, — говорит Айлиш, в прошлом году впервые выступившая на данном фестивале. — Даже если человек не интересуется музыкой, он все равно знает о нем».

Моби, в свою очередь, вспоминая свое выступление на первом фестивале Coachella в 1999 году, признает, что поначалу он не особо верил в жизнеспособность столь необычной концепции музыкального мероприятия, состоящей в организации фестиваля посреди пустынной местности.

В дополнение к этому в трейлере показаны отрывки из ярких выступлений на Coachella прошлых лет Radiohead, Бейонсе, Мадонны, Пола Маккартни, Post Malone, а также голограммы Тупака Шакура, «выступившей» на фестивале в 2012 году.

Источник: YouTube