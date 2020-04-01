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YouTube анонсировал документальный фильм собственного производства об американском музыкальном фестивале Coachella

YouTube анонсировал документальный фильм собственного производства об американском музыкальном фестивале Coachella

YouTube анонсировал документальный фильм собственного производства об американском музыкальном фестивале Coachella


Команда кинопроизводственного подразделения YouTube — YouTube Originals — опубликовала трейлер грядущего документального фильма Coachella: 20 Years in the Desert, посвященного двадцатилетию проводимого в пустынной долине Коачелла американского музыкального фестиваля Coachella. Картина, рассказывающая об истории мероприятия, будет опубликована в открытом доступе 10 апреля ― примечательно, что именно на этот день было изначально запланировано открытие Coachella в этом году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 музыкальное празднество теперь перенесено аж на октябрь.

В трейлере Билли Айлиш, Моби, Ice Cube и Перри Фаррелл (фронтмен рок-группы Jane’s Addiction) делятся своими впечатлениями от фестиваля:

«Все знают, что такое Coachella, — говорит Айлиш, в прошлом году впервые выступившая на данном фестивале. — Даже если человек не интересуется музыкой, он все равно знает о нем».

Моби, в свою очередь, вспоминая свое выступление на первом фестивале Coachella в 1999 году, признает, что поначалу он не особо верил в жизнеспособность столь необычной концепции музыкального мероприятия, состоящей в организации фестиваля посреди пустынной местности.

В дополнение к этому в трейлере показаны отрывки из ярких выступлений на Coachella прошлых лет Radiohead, Бейонсе, Мадонны, Пола Маккартни, Post Malone, а также голограммы Тупака Шакура, «выступившей» на фестивале в 2012 году.

Источник: YouTube

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