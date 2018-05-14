YouTube запустил в Украине музыкальные хит-парады с наиболее популярными песнями, клипами и исполнителями

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Если вы фанат разнообразных музыкальных хит-парадов, но не слишком любите смотреть отечественные музыкальные телеканалы, то теперь сможете легко следить за новинками и наиболее популярными в Украине песнями с помощью Youtube. Компания Google обновила свою систему музыкальных чартов и запустила ее в 44 новых странах мира, включая Украину.

Перейдя по ссылке charts.youtube.com и выбрав из выпадающего списка Украину, вы обнаружите четыре хит-парада: «Набирающие популярность», «Лучшие композиции», «Лучшие музыкальные клипы», «Лучшие исполнители», составленные на основе просмотров клипов пользователями из нашей страны.

При этом чарт «Набирающие популярность» будет обновляться практически в режиме реального времени (несколько раз в день), чтобы учесть все колебания интереса пользователей платформы. В чарте «Лучшие артисты» отображаются наиболее успешные музыканты, которые получили максимальное количество суммарных просмотров всех их клипов на Youtube.

Хит-парад «Лучшие композиции» составлен из песен, которые набрали больше всего просмотров на платформе — при этом учитывается не только официальный клип, а и всего официальные копии, включая первые версии, лирик-видео, фан-версии и т.п. В свою очередь рейтинг «Лучшие музыкальные клипы» учитывает исключительно просмотры официальных клипов.

Отметим, что уровень хит-парадов вряд ли порадует ценителей серьезной и качественной музыки, но это именно те песни, которые слушают украинские пользователи Youtube.

Источник: AIN.UA