За неделю до премьеры в кинотеатре онлайн-шутера Fortnite покажут эксклюзивную сцену из фильма Star Wars: The Rise of Skywalker

Премьера фильма Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход» состоится уже на следующей неделе, поэтому компания Disney максимально активизировала свою рекламную деятельность. Если фанаты саги придут на завершающую часть третьей трилогии в любом случае, то привлечь молодую аудиторию — задача более сложная. Именно по этой причине Disney отправился туда, где обитает значительная часть той самой юной целевой аудитории, которой еще не успели привить любовь к франшизе Star Wars.

В ближайшую субботу, 14 декабря 2019 года, компании Disney и Epic Games проведут совместный показ эксклюзивного фрагмента фильма Star Wars: The Rise of Skywalker в виртуальном «Кошмарном кинотеатре» онлайн-шутера Fortnite.

See you on December 14th. #Fortnite pic.twitter.com/C6JlB0NhrE

— Fortnite News (@FortniteBR) December 7, 2019