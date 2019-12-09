За неделю до премьеры в кинотеатре онлайн-шутера Fortnite покажут эксклюзивную сцену из фильма Star Wars: The Rise of Skywalker

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Премьера фильма Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход» состоится уже на следующей неделе, поэтому компания Disney максимально активизировала свою рекламную деятельность. Если фанаты саги придут на завершающую часть третьей трилогии в любом случае, то привлечь молодую аудиторию — задача более сложная. Именно по этой причине Disney отправился туда, где обитает значительная часть той самой юной целевой аудитории, которой еще не успели привить любовь к франшизе Star Wars.

В ближайшую субботу, 14 декабря 2019 года, компании Disney и Epic Games проведут совместный показ эксклюзивного фрагмента фильма Star Wars: The Rise of Skywalker в виртуальном «Кошмарном кинотеатре» онлайн-шутера Fortnite.

Сеанс начнется в 21:00 по киевскому времени, но игрокам рекомендуют приходить примерно за полчаса до начала, чтобы успеть занять лучшие места. В событии примет участие режиссер фильма Джей Джей Абрамс, который, вероятно, скажет несколько слова по поводу своего творения.

Отметим, что Fortnite не впервые практикует допремьерный показ фрагментов фильмов — в прошлом году аналогичным образом можно было посмотреть сцену из Ralph Breaks the Internet. Также напомним, что в прошлом месяце в Fortnite добавили скин Имперского штурмовика, его можно было приобрести или получить в подарок за покупку игры Star Wars Jedi: Fallen Order.

Премьера фильма Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход» состоится в следующий четверг, 19 декабря 2019 года.

P.S. За последние недели Disney опубликовал несколько фичуреток и фрагментов по девятой части Star Wars, если вдруг не видели, то может посмотреть прямо сейчас:













Источник: Polygon