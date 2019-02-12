За первую неделю после релиза «королевская битва» Apex Legends набрала 25 млн игроков и 2 млн одновременных онлайн-игроков (сегодня стартует первый чемпионат на Twitch)

Только в пятницу мы рассказали вам о том, что новая «королевская битва» Apex Legends набрала 10 млн игроков за три дня с момента анонса, а также достигла отметки в 1 млн игроков одновременно. Сегодня создатели игры обновили показатели, заявив, что за первую неделю после анонсы взяты новые высоты — 25 млн игроков и 2 млн игроков в онлайне одновременно. Для сравнения — бесплатный Fortnite от Epic Games набрал 45 млн игроков спустя четыре месяца после релиза.

Отметим, что популярности Apex Legends способствуют сразу несколько факторов. Во-первых, игра бесплатна и доступна для всех популярных игровых платформ, включая ПК, PS4 и Xbox One. Таким образом, для начала игры достаточно просто загрузить ее на свою систему. Во-вторых, сегмент «королевских битв» уже достаточно разогрет лидерами PUBG и Fortnite, при этом оба проекта уже успели приесться, так что публика готова пробовать что-то новое.

Ну, и конечно нельзя не отметить, что Apex Legends однозначно удался как проект, что подчеркивает наш обзор и оценка игры.

Также в официальном блоге генеральный менеджер геймстудии Respawn Винс Зампелла рассказал о первом чемпионате Twitch Rivals Apex Legends Challenge, который пройдет с 12 по 19 февраля. Событие соберет 48 наиболее популярных стримеров, наблюдать за сражениями которых можно будет по ссылке www.twitch.tv/playapex начиная с 19:00 по киевскому времени.

Разработчики также пообещали праздничный лут в честь «Дня Святого Валентина», а также напомнили о запуске в марте первого сезона игры с Боевым Пропуском, который предоставит доступ к эксклюзивным косметическим предметам, оружию, обликам и т.д.

Источник: EA