За три дня до премьеры Netflix выложил свежий трейлер анимационного сериала Pacific Rim: The Black / «Тихоокеанский рубеж: Темная зона»





По всей видимости Netflix весьма серьезно относится к грядущему проекту Pacific Rim: The Black / «Тихоокеанский рубеж: Темная зона», так как за три дня до премьеры первого сезона этого аниме-сериала решил опубликовать еще один полноценный трейлер. При взгляде на последний становится понятно, что для сеттинга франшизы (будущее, роботы, чудовища) жанр аниме подходит чуть ли не лучше, чем игровые художественные фильмы.

По крайней мере в эпоху пандемии коронавируса его создатели сталкиваются с меньшим количеством ограничений, чем при съемке полноценного голливудского блокбастера. При этом удовольствия это зрелище способно доставить никак не меньше.

Напомним, что действие нового сериала разворачивается во вселенной Pacific Rim / «Тихоокеанский рубеж» от Гильермо дель Торо, в рамках которого вышло два полнометражных фильма — Pacific Rim / «Тихоокеанский рубеж» (2013) и Pacific Rim: Uprising / «Тихоокеанский рубеж 2» (2018). Аниме сосредоточится на брате и сестре, которые теряют своих родителей во время атаки монстра-кайдзю на Австралию. После пассивного ожидания подростки решают начать поиски и случайно находят спрятанного их родителями боевого робота Jaeger. Тут то и начинается все самое интересное…

Над созданием сериала работали Крэйг Кайл и Грег Джонсон, анимацией занималась студия Polygon Picture. Как мы уже упоминали, премьера сериала Pacific Rim: The Black / «Тихоокеанский рубеж: Темная зона» состоится 4 марта 2021 года.

Источник: Netflix