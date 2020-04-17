Забавная реклама нового флагмана OnePlus 8 Pro с несравненным Робертом Дауни младшим в главной роли





Вот уже год один из лучших актеров современности является официальным амбассадором и лицом бренда OnePlus. В новой рекламе OnePlus 8 Pro можно увидеть актера таким, каким мы все привыкли его видеть в фильмах.

Надо отдать должное рекламщикам — они сумели найти баланс. Реклама получилась забавной и ненавязчивой, насколько это возможно. В ролике показан обычный день из жизни актера. С первых кадров нам показывают одну из ключевых особенностей — OnePlus 8 Pro в новом зеленом цвете лежит на беспроводной зарядке Warp мощностью 30 Вт пока Роберт Дауни младший пьет утреннее кофе на кухне. В следующей сцене он уже в спорткаре несется на огромной скорости на какую-то важную встречу, провоцируя своим опасным вождением многочисленные аварии. В итоге оказывается, что на самом деле ничего этого не было, а все действие проходило на съемочной площадке на фоне хромакея. Поддержка 5G, 120-герцевый экран, отличная камера и возможность бесконтактной оплаты покупок благодаря модулю NFC — все эти особенности OnePlus 8 Pro обыграны максимально естественно.

Заканчивается роликом празднованием детского дня рождения и эффектным падением актера в бассейн. Как известно, OnePlus 8 Pro стал первым смартфоном бренда с «полноценной» защитой от воды по стандарту IP68.

Продажи представленных позавчера смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стартуют 21 апреля. После презентации пользователи массового возмущались тем, что новые OnePlus 8 значительно подорожали по сравнению с предшественниками — топовый OnePlus 8 Pro стоит $1000. Тем менее, вся стартовая партия OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro в Китае была полностью распродана по предзаказу в Китае за несколько минут. С другой стороны, вполне вероятно, что размер этой партии был небольшой.