Зеленський на Diia Summit 2.0: «Комп’ютер немає друзів або кумів, він не бере хабарі, навіть в біткоїнах»
Вибачте, але ми не змогли встояти.
У саміті Diia Summit 2.0 з презентацією нових електронних послуг та документів у Дії, яка проходить у ці хвилини, взяв участь президент України Володимир Зеленський, який дав досить цікаву характеристику сучасному комп’ютеру в контексті того, що робить Мінцифра. Пряма цитата:
«Цифрова трансформація є інструментом і для подолання корупції. Комп’ютер немає друзів або кумів. Комп’ютер не бере хабарі, навіть в біткоїнах».
фрагмент з виступу президента України на Diia Summit 2.0
P.S. Ілюстрація: розворот з екраном і клавіатурою з «Енциклопедії професора Фортрана», який для багатьох у 90-х став першим ноутбуком.