Железная выдержка: 100 биткоинов на $5 млн вывели из кошелька, где они лежали 10 лет

И нет, скорее всего, это не Сатоси Накамото.

100 биткоинов, которые намайнили в 2010 году, пришли в движение, обратили внимание в Twitter. За это время их стоимость возросла с 0 до примерно $5 млн.

That means someone held on to these #bitcoin since 2010, while their value went from literally $0 to $5 million. A legend. pic.twitter.com/ZCRmv7I7fq

100 #bitcoin just moved for the first time in a decade.

Исследователь Coin Metrics Антуан Ле Кальвез отметил, это относительно редкое событие — за последние пару лет транзакции с биткоинами, добытыми еще до начала использования GPU-майнинга, проводились всего несколько десятков раз.

Some old coins moved today (100 BTC from June 2010).

It's very rare to see pre-GPU era bitcoins move, it only happened dozens of times in the past few years.

And no, it's probably not Satoshi. pic.twitter.com/0jZXnmWUes

— Antoine Le Calvez (@khannib) February 24, 2021