Злополучная Warcraft III: Reforged стала худшей игрой на Metacritic по оценкам пользователей

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Игровое сообщество продолжает уничтожать рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic: пользовательский рейтинг игры на агрегаторе опустился до 0,6 баллов (из 10), и таким образом, она стала самым низкооцененным пользователями сервиса проектом.

Стоит отметить, что количество пользовательских отзывов в настоящее время превысило десять тысяч оценок. Подавляющее большинство из них — нули.

Помимо пользовательского рейтинга, у игры уже сформировался рейтинг СМИ. На данный момент свои рецензии выпустили шесть изданий, и средняя оценка от критиков сейчас составляет 63 балла (из 100). Хотя это число выше усредненной оценки от пользователей, данный результат — это все равно явно не то, на что рассчитывала Blizzard.

Напоследок отметим, что Warcraft III: Reforged вышла 28 января и сразу же обернулась для Blizzard катастрофой. Из-за отсутствия многих ранее обещанных опций и технических проблем игроки начали массово жаловаться на игру и требовать возврата денег. При этом в 2017 году компания выпустила весьма качественный ремастер оригинальной StarCraft, который на Metacritic получил от прессы 85 баллов из 100, а от пользователей — 7,6 баллов из 10.

Источник: DTF