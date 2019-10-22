«Зонды Ван Аллена» завершили свою миссию





Специалисты NASA отключили второй зонд RBSP, который вместе с аналогичным аппаратом изучал радиационные пояса Земли с 2012 года. Миссия, состоящая из двух околоземных спутников, позволила напрямую подробно изучить пояса на протяжении разных уровней солнечной активности.

Отметим, что радиационные пояса встречаются у планет, обладающих мощным магнитным полем. Такие пояса есть и у Земли, и у газовых гигантов Солнечной системы. Они состоят из заряженных частиц, удерживаемых магнитным полем планеты. У Земли таких пояса два, причем они состоят преимущественно из разных частиц: внутренний пояс в основном состоит из протонов, а внешний — по большей части из электронов. Радиационные пояса представляют достаточно серьезную опасность для электроники космических аппаратов, а также для космонавтов, покидающих пределы низкой околоземной орбиты — например, при полете к Луне.

Для подробного изучения процессов, происходящих в радиационных поясах Земли, NASA запустило в 2012 году пару спутников RBSP. Они также известны как «зонды Ван Аллена» — в честь американского ученого, чья научная группа открыла радиационные пояса Земли в 1958 году. Зонды имеют одинаковую конструкцию, а также схожие по параметрам эллиптические орбиты, разнесенные между собой на определенный интервал. На каждом из спутников установлено пять основных инструментов для изучения частиц в поясах, а также магнитного и электрического полей.

Изначально миссия RBSP была рассчитана на два года, поскольку инженеры опасались, что высокие уровни ионизирующего излучения при пролетах через пояса выведут электронику из строя. Однако фактически миссия продлилась более семи лет, что позволило собрать уникальные данные на протяжении существенной части одиннадцатилетнего цикла солнечной активности. Эти данные впоследствии стали основой для более чем 600 научных статей.

«Восхитительно, что аппаратам удалось без каких-либо проблем проработать 7 лет в крайне суровых и опасных условиях», — подчеркивают научные руководители миссии.

Инструменты, установленные на зондах, оставались в работающем состоянии до конца миссии, однако запас топлива в них подошел к концу, из-за чего в скором времени они стали бы неспособны ориентировать солнечные панели перпендикулярно к Солнцу и потеряли источник энергии для работы. В феврале 2019 года NASA начало готовить зонды к концу миссии, опустив перигей их орбиты до уровня, при котором взаимодействие с атмосферой начало тормозить аппараты. В июле NASA отключило первый зонд из пары, а 18 октября было отключено и второе устройство. Ожидается, что орбита аппаратов будет постепенно снижаться и они сгорят в атмосфере примерно в 2034 году.

«Миссия зондов Ван Аллена значительно продвинула наши представления о физике радиационных поясов Земли. Собранные сведения впоследствии пригодятся при планировании космических миссий, включая пилотируемые полеты за пределы низкой околоземной орбиты», — подытоживают в Американском космическом агентстве.

Источник: N+1