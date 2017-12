«Звёздные Войны: Последние Джедаи» уже собрали $400 млн в США и вплотную приблизились к отметке в $800 млн общемировых сборов

Последний на данный момент фильм вселенной “Звездные Войны” продолжает уверенно прокладывать дорогу к вершинам рейтинга кассовых сборов. За последние длинные выходные, на которые пришлось празднование Рождества, “Star Wars: The Last Jedi” собрали более $100 млн на рынке Северной Америки, что позволило вплотную приблизиться к отметке в $400 млн домашних сборов и $800 млн общих сборов.

В частности, только за Рождество 25 декабря фильм «Звёздные Войны: Последние Джедаи» получил $32 млн сборов с 4232 американских кинозалов. Это второй показатель сборов в истории, который смог превзойти только “Star Wars: The Force Awakens” с показателем $49,3 млн, тогда как “Rogue One: A Star Wars Story” выдали на Рождество на $6 млн меньше.

Если учитывать весь “длинный” уикэнд с пятницы по понедельник, то с показателем в $100,7 млн «Звёздные Войны: Последние Джедаи» более чем вдвое обошли дебютанта Jumanji: Welcome to the Jungle / «Джуманджи: Зов джунглей», собравшего всего $47,5 млн. На третьем месте музыкальная комедмя Pitch Perfect 3 / “Идеальный голос 3” со сборами в $27 млн.

За это же время по миру было собрано еще $75,1 млн сборов, таким образом по последним данным зарубежные показатели достигли отметки $380,3 млн, а суммарные сборы составили $777 млн (с учетом задержки предоставленных данных, на текущий момент планка в $800 млн уже наверняка преодолена).

Напомним, что в первый уикэнд картине удалось собрать весьма солидные $450 млн в мировом прокате, из которых $220 млн пришлись на рынок Северной Америки. А по итогам первой недели проката «Звёздные Войны: Последние Джедаи» собрали $610 млн по всему миру, $296 млн из которых пришлись на рынок США.

Источник: Variety