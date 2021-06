18-летний разработчик воссоздал iOS 4 в приложении для iPhone

18-летний веб-разработчик из Нью-Йорка Зейн К создал приложение OldOS для iPhone — в нем он в точности воссоздал скевоморфический интерфейс ОС iOS 4, чей релиз состоялся 21 июня 2010 года.

iOS 4 стала первой мобильной ОС Apple после ребрендинга iPhone OS в iOS. Проект OldOS позволяет вернуть 2010-й и времена iPhone 3G (как говорится, олды тут?).

Приложение OldOS создано с использованием фреймворка SwiftUI, так что в нем есть плавные оригинальные анимации и даже некогда присутствующая в iPhone кнопка «Домой», которая через тактильную обратную связь ощущается как настоящая.

Today is Launch Day 🚀

Introducing OldOS — iOS 4 beautifully rebuilt in SwiftUI.

* 🎨 Designed to be as close to pixel-perfect as possible.

*📱 Fully functional, perhaps even usable as a second OS.

* 🗺️ Fully open source for all to learn, modify, and build on. pic.twitter.com/K0JOE2fEKM

— Zane (@zzanehip) June 9, 2021