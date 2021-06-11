18-летний разработчик воссоздал iOS 4 в приложении для iPhone

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





18-летний веб-разработчик из Нью-Йорка Зейн К создал приложение OldOS для iPhone — в нем он в точности воссоздал скевоморфический интерфейс ОС iOS 4, чей релиз состоялся 21 июня 2010 года.

iOS 4 стала первой мобильной ОС Apple после ребрендинга iPhone OS в iOS. Проект OldOS позволяет вернуть 2010-й и времена iPhone 3G (как говорится, олды тут?).

Приложение OldOS создано с использованием фреймворка SwiftUI, так что в нем есть плавные оригинальные анимации и даже некогда присутствующая в iPhone кнопка «Домой», которая через тактильную обратную связь ощущается как настоящая.

Today is Launch Day 🚀 Introducing OldOS — iOS 4 beautifully rebuilt in SwiftUI. * 🎨 Designed to be as close to pixel-perfect as possible.

*📱 Fully functional, perhaps even usable as a second OS.

* 🗺️ Fully open source for all to learn, modify, and build on. pic.twitter.com/K0JOE2fEKM — Zane (@zzanehip) June 9, 2021

Более того, в OldOS работает большинство стандартных приложений, но оригинальным интерфейсом из 2010-го: в «Фото» отображаются снимки и видео, через «Телефон» можно позвонить, а с помощью «Музыки» прослушивать доступные на устройстве песни. В OldOS также открывает магазин App Store в том же виде, как во времена iOS 4. Но сразу после перехода на страницу приложения для установки происходит автоматический редирект в современную версию магазина. Не работают YouTube и «Сообщения», но разработчик решительно настроен исправить это. Из других неработающих вещей из памяти можно отметить отсутствие поддержки папок и эффекта покачивания значков при упорядочивании приложений.

OldOS можно установить через сервисы тестирования TestFlight и Airport. Кроме того, разработчик опубликовал исходный код своего проекта на GitHub.

Это далеко не первый такой ностальгический проект для iPhone — в 2019 году вышло схожее приложение, в котором воссоздали интерфейс iPod. Но спустя несколько дней Apple заблокировала утилиту в App Store, сославшись на нарушение правил магазина.