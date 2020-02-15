Адам Сэвидж запряг робопса Spot в рикшу и заставил робота его катать





Компания Boston Dynamics, рекламируя своего робота-собаку Spot, делает акцент на его способности проникать в места, слишком опасные для людей, патрулировать объекты и обезвреживать взрывные устройства.

Однако бывший ведущий телепередачи «Разрушители легенд», специалист по спецэффектам и инженер Адам Сэвидж нашел робопсу новое применение — он запряг Spot в рикшу (популярный в Азии вид транспорта) и заставил робота его катать. Судя по видео на YouTube-канале Сэвиджа, использовать «собакоробота» в качестве ездового животного — вполне возможно. Особенно, если особым образом «поднастроить» алгоритмы четвероногого аппарата.

Разумеется, Сэвидж не просто взял и запряг робота — сперва он установил на своей самодельной рикше, выполненной в стиле «викторианского киберпанка», длинные оглобли, чтобы уменьшить нагрузку на устройство, а затем приделал к Spot поворотный сцепной механизм по типу тех, что используются в автомобилях.

Отметим, что Сэвидж «позаимствовал» робота у Boston Dynamics в январе этого года (речь идет не об аренде или рекламной кампании ― Spot был выдан ему на год без каких-либо денежных обязательств как со стороны самого инженера, так и со стороны робототехнической «дочки» SoftBank) и с тех пор ставит над ним эксперименты. Так, ранее он заставил робопса вскарабкаться на гору камней, пролезть через трубу, подняться и спуститься по лестнице и забраться на холм:

Источник: The Verge