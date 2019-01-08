Агент Колсон возвращается. Вышел новый трейлер Captain Marvel / «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли

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Во время матча плей-офф студенческого национального чемпионата по американскому футболу между Алабамой и Клемсоном Marvel показала новый тизер-трейлер предстоящего супергеройского фильма Captain Marvel / «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли, который подведет события киновселенной к четвертой части «Мстителей». Супергероини Бри Ларсон отведена значимая роль в противостоянии с Таносом.

Новый тизер-ролик состоит в основном из материла, который нам уже плоказывали в предыдущих двух трелерах, но есть в нем и несколько новым сцен. Мы уже знали, что Captain Marvel вернет на экраны столь полюбившегося многим поклонникам MCU агента Колсона. Собственно, его-то в уже хорошо знакомом исполнении актера Кларка Грегга мы и видим в нескольких кадрах видео.

Колсон в исполнении актера Кларка Грегга впервые появился в фильме «Железный человек» в мае 2008 года в качестве агента вымышленной секретной организации Щ.И.Т. Затем персонаж Грегга появлялся в еще нескольких фильмах в рамках кинематографической вселенной Marvel, в последний раз в «Мстителях» 2012 года, где Колсона убивает Локи. В 2013 году персонаж Грегга Фил Колсон получил полноценный сериал «Агенты „Щ.И.Т“» (на подходе седьмой сезон).

Новый трейлер Captain Marvel также дает лучшее представление об отношениях между Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон) и Ником Фьюри (Сэмюэль Л. Джексон) и показывает несколько новых сцен сражения капитанши со скруллами, коварной инопланетной рассой захватчиков, представители которой могут менять внешность.

Сценарий к фильму написали Николь Перлман и Мэг ЛеФов, а режиссуру осуществляли Анна Боден и Райан Флек.

В Украине фильм выйдет 7 марта 2019 года.