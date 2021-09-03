



До премьеры сериала «Властелин колец» остается целый год, однако Amazon приготовила для любителей фэнтези еще один долгоиграющий проект, в котором они найдут все, что так любят в этом жанре — эпические сражения, эффектную магию и схватку Добра и Зла. Новый сериал Wheel of Time / «Колесо времени» основан на книгах американского писателя Роберта Джордана, его премьера на Amazon Prime состоится уже через два с половиной месяца — 19 ноября 2021 года.

Книжный цикл Wheel of Time / «Колесо времени» содержит 14 романов (11 книг написал Роберт Джордан, последние три — Брэндон Сандерсон по его черновикам) и несколько дополнительных книг, поэтому недостатка в литературной основе у авторов сериала нет. На данный момент полностью снят первый сезон в составе восьми серий, Amazon также заказала второй сезон сериала. Однако дальнейшее продолжение будет зависеть от популярности сериала у зрителей.

Сюжет вращается вокруг группы молодых людей, один из которых может стать спасителем мира (Dragon Reborn) и представительницами женского ордена Aes Sedai, которые с помощью магии пытаются защитить их от темных сил. В главной роли снялась Розамунд Пайк («Джек Ричер», «Исчезнувшая»), а шоураннером выступил Рейф Джадкинс, работавший над сериалами Hemlock Grove и и Agents of S.H.I.E.L.D.

В день премьеры 19 ноября 2021 года в стриминговом сервисе Amazon Prime Video выйдет сразу три первых серии Wheel of Time / «Колесо времени», последующие эпизоды будут выходить еженедельно по 24 декабря 2021 года включительно.

Источник: Polygon