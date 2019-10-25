Арнольд Шварценеггер пришел на премьеру нового «Терминатора» с iPhone 11 Pro в том самом чехле с молодым собой из «Коммандо»

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Американский легкий реактивный огнемет M202 FLASH прочно врезался в память многих благодаря культовому боевику «Коммандо» / Commando 1985 года режиссера Марка Лестера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и той самой запоминающейся сцене. На этой неделе актер и бывший губернатор Калифорнии посетил Южную Корею, чтобы привлечь максимум внимания к своему новому фильму Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Темные судьбы», который в Украине начнутся показывать с 31 октября. И получилось весьма забавно, когда во время пресс-конференции в руках у многократного Мистера Олимпия заметили iPhone 11 Pro в оригинальном чехле — том самом с бессмертным кадром из фильма Commando, обыгрывающем квадратную камеру в качестве стволов огнемета.

Собственно, вот несколько фото из соцсетей:

А вот сцена из фильма Commando, где герой Шварценеггера в расцвете сил бодро расстреливает противников из огнемета:

Да, в том же ключе год назад обыгрывалась камера Huawei Mate 20 Pro, так что на оригинальность никто не претендует. Но со Шварценеггером этот мем снова актуален и выглядит все в разы смешнее.