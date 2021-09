Британцы сняли мини-сериал «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом в роли Филеаса Фогга [трейлер]

Один из самых популярных романов Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» / Around the World in 80 Days, написанный автором в далеком 1872 году, вновь стал основой для экранизации. В этот раз за дело взялись не американские студии или стриминговый сервисы, а европейцы — британская Slim film+television и французская Federation Entertainment. Съемки проекта проходили в Румынии и Южной Африке.

На главную роль ученого и путешественника Филеаса Фогга пригласили Дэвида Теннанта («Джессика Джонс», «Доктор Кто»). Как вы помните, именно он поспорил с одноклубниками о том, что сможет совершить кругосветное путешествие всего за 80 дней. На сегодняшний день эта задача занимает в разы меньше времени, однако на момент написания романа задача была из ряда невыполнимых. К энтузиасту путешествий присоединяется верный слуга Паспарту (Ибрагим Кома), а неприятного инспектора Фикса решили заменить на обаятельную журналистку Эбигейл Фортескью (Леони Бенеш).

Мини-сериал «Вокруг света за 80 дней» / Around the World in 80 Days состоит из восьми часовых серий, премьера первой серии запланирована на 10 октября 2021 года на канале BBC.

Источник: Radiotimes