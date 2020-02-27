Для плохих парней Android. По словам Райана Джонсона, Apple не разрешает злодеям в кино пользоваться iPhone





Режиссер восьмого эпизода «Звездных войн» и детектива « Достать ножи» Райан Джонсон в недавнем интервью Vanity Fair поделился весьма неожиданными откровениями, касающимися Apple. Нет, речь не об «ужасных» клавиатурах MacBook, а о странностях политики продакт-плейсмента. По словам режиссера, Apple строго-настрого запрещает выдавать ее смартфоны iPhone именно плохим парням — злодеям и любым другим отрицательным героям.

«Вот еще одна забавная вещь, я не совсем уверен, стоит ли мне это говорить… Ничего неприличного или чего-то в этом роде, просто это может навредить моему следующему фильму, но я все равно скажу это, так как это очень интересно, и будь что будет. Так вот, Apple… они разрешают использовать iPhone в фильмах, но (и это очень важно, если речь идет о фильме с интригой) плохие парни на экране не могут ходить со смартфонами iPhone. Так что теперь каждый режиссер, в фильме которого есть злодей, захочет убить меня». Райан Джонсон, американский кинорежиссер и сценарист.

Как отмечает MacRumors, Apple известна своими жесткими требованиями в отношении того, как именно должны быть показаны ее устройства. Например, в руководстве по использованию товарных знаков и авторских прав Apple прописано, что продукты компании следует показывать только «в лучшем свете, способом или контекстом, которые благоприятно отражаются на продуктах Apple».

Ниже приводим полное 20-минутное видео, на котором постановщик делится секретами и рассказывает об особенностях съемки.

Источник MacRumors