Для тех, кто не может уснуть, IKEA запустила прямую трансляцию транспортировки мебели по морю
Австралийский офис IKEA запустил прямую трансляцию транспортировки товаров компании из Швеции в Австралию. Видео призвано помочь тем, кто испытывает проблемы со сном, пишет издание B&T.
Эфир продлится 336 часов или 14 дней. Все это время в нем будет показываться, как мебель IKEA в контейнерах перевозится на судне в Австралию. Кроме того, параллельно с этим, под шум волн, сотрудники компании Кент и Сара Эрикссоны будут умиротворенно и монотонно зачитывать страницы из каталога IKEA 2020.
Путешествие мебели завершится 26 сентября. В финале трансляции зрители смогут увидеть, как судно заходит в порт, его разгружают и мебель из контейнеров отправляют в магазины IKEA.
Отметим, что ранее, весной этого года, шведская компания запустила «Сонный подкаст» (IKEA Sleep Podcast). В нем Эрикссоны в течение 40 минут произносят названия мебели IKEA под успокаивающую музыку.
Источник: VC