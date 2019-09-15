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Для тех, кто не может уснуть, IKEA запустила прямую трансляцию транспортировки мебели по морю

Для тех, кто не может уснуть, IKEA запустила прямую трансляцию транспортировки мебели по морю

Для тех, кто не может уснуть, IKEA запустила прямую трансляцию транспортировки мебели по морю


Австралийский офис IKEA запустил прямую трансляцию транспортировки товаров компании из Швеции в Австралию. Видео призвано помочь тем, кто испытывает проблемы со сном, пишет издание B&T.

Эфир продлится 336 часов или 14 дней. Все это время в нем будет показываться, как мебель IKEA в контейнерах перевозится на судне в Австралию. Кроме того, параллельно с этим, под шум волн, сотрудники компании Кент и Сара Эрикссоны будут умиротворенно и монотонно зачитывать страницы из каталога IKEA 2020.

Путешествие мебели завершится 26 сентября. В финале трансляции зрители смогут увидеть, как судно заходит в порт, его разгружают и мебель из контейнеров отправляют в магазины IKEA.

Отметим, что ранее, весной этого года, шведская компания запустила «Сонный подкаст» (IKEA Sleep Podcast). В нем Эрикссоны в течение 40 минут произносят названия мебели IKEA под успокаивающую музыку.

Источник: VC

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