Для тех, кто не может уснуть, IKEA запустила прямую трансляцию транспортировки мебели по морю

Эфир продлится 336 часов или 14 дней. Все это время в нем будет показываться, как мебель IKEA в контейнерах перевозится на судне в Австралию. Кроме того, параллельно с этим, под шум волн, сотрудники компании Кент и Сара Эрикссоны будут умиротворенно и монотонно зачитывать страницы из каталога IKEA 2020.