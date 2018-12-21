«Дубай — город победившего глобального потепления»

В том, что глобальное потепление приведет к катастрофическим последствиям, ни у кого уже нет сомнений. Повышение среднегодовой температуры даже на полградуса вызовет и в без того сухих регионах чудовищные засухи, ураганы и прочие катаклизмы, которые приведут к массовым миграциям людей, гибели животных и разрастанию безжизненных пустынь, говорится в новом докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

По мнению издания Business Insider, то, как будет жить человечество в будущем, если мы не сможем ничего противопоставить глобальному потеплению, олицетворяет собой Дубай. Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов служит показательным примером адаптации к экстремальным природным условиям.

В ОАЭ лето длится с апреля по октябрь. Температура в этот сезон колеблется от 41 до 48°C, при этом воздух крайне сухой. Находиться на улице дольше получаса просто невозможно. Это и есть то, чем нас пугают в случае глобального потепления. Тем не менее, жизнь в Дубае бьет ключом. Этого удалось добиться благодаря разветвленной сети закрытых взаимосвязанных пространств, внутри которых система климат-контроля поддерживает комфортную температуру. По ним можно передвигаться, не выходя на улицу. Сеть включает более 65 огромных торговых центров, жилых и офисных зданий, метро, крытые парковки и целые кварталы.

«Белые воротнички» и богатые жители Дубая могут провести все лето, вообще не выходя на открытый воздух. Из дома они сразу спускаются на подземную парковку, оттуда едут в офис-небоскреб, заезжают в подземный паркинг и поднимаются на нужный этаж, где расположено их рабочее место. Если же жителю нужно что-то купить, например, продукты, то он либо спускается в магазин на нижних этажах своего дома, либо добирается на автомобиле до крытой парковки ближайшего торгового центра, после чего переходит по крытым переходам в многочисленные торговые точки. В случае, когда нужных товаров поблизости нет, всегда можно заказать их доставку по интернету.

Выходные можно провести в Dubai Mall — торговом комплексе стоимостью $2 млрд, где есть вообще все: от кинотеатров до огромного катка, не говоря уже о 1200 магазинах, роскошных отелях, элитных ресторанах, парках виртуальной реальности и океанариумах.

Примерно то же самое есть в торговых комплексах в соседних кварталах (расположенный неподалеку Mall of Emirates, к примеру, известен своим крытым горнолыжными спуском с круглогодичным парком развлечений с искусственным снегом). Разумеется, туда также можно пройти по крытым переходам.

Прогнозируется, что в перспективе город будет все больше напоминать один большой торговый центр. Так, сейчас в процессе возведения находится ТЦ «Boulevard», внутри которого будут разбиты гигантские парки с пальмами и небольшие скверы, построены дома в традиционном стиле, переулки и даже широкие городские улицы с полноценными дорогами для автомобилей. По комплексу можно будет гулять всей семьей, позабыв о том, что находишься внутри купола.

«В Дубае торговый центр перестает быть местом для совершения покупок и превращается в общественное пространство. В пространство, в котором три поколения одной семьи беспечно прогуливаются вечерами. В котором собираются даже члены книжного клуба, чтобы обсудить литературные произведения», — делится своими впечатлениями от крупнейшего города ОАЭ Джастин Томас, психолог из Университета Зайеда.

Власти Дубая считают, что за такими мегапроектами, как Boulevard, — будущее человечества, особенно в том случае, если экстремальный климат не позволит людям полноценно находиться на улице.

Впрочем, «будущее человечества» громко сказано — скорее, будущее состоятельной части человечества, поскольку сотням тысяч рабочих-мигрантов повезло куда меньше: они вынуждены испытывать на себе все недостатки жаркого лета. Эксперты прогнозируют, что на примере Дубая отчетливо видно, что от последствий глобального потепления сильнее всего будут страдать «бедняки» — жители наименее развитых стран, в то время как государства «первого мира», «богачи», потенциально могут устроить себе вполне комфортные условия для жизни после климатической катастрофы.

Также журналистов Business Insider удручает тот факт, что в крупнейшем городе ОАЭ все общественные пространства являются, по сути, просто огромными моллами:

«Складывается впечатление, что социальный аспект общественных пространств испарился, и его место заняла одна сплошная жажда на вас заработать».

Источники: Business Insider, hightech.plus