Два мотора хорошо, а семь — лучше. Ford представил 1400-сильную версию электрокроссовера Mustang Mach-E для дрэга





Ford выпускает специализированные дрэговые «Мустанги» для профессиональных гонщиков уже более полувека, и последнее дополнение к этой демонстрационной серии — Mustang Mach-E 1400. Это специальное трехместное издание электрокроссовера Mustang Mach-E, выделяющееся агрессивной внешностью, присущей машинам такого класса, и внушительной мощностью 1400 лошадиных сил, что и отражено в названии новинки.

Mustang Mach-E 1400 — детище подразделения Ford Performance и американского тюнинг-ателье RTR Vehicles, принадлежащего известному дрифтеру Вон Гиттину-младшему. Справедливости ради, гоночное подразделение Ford начало работу над проектом задолго до официальной презентации потребительского Mustang Mach-E.

В салоне Mustang Mach-E 1400, усиленном трубчатым каркасом безопасности, передние и задние сиденья заменены ковшами Recaro. Новую цифровую приборную панель с телеметрией, судя по всему, сделала RTR. Огромный дисплей диагональю 15,5 дюйма тоже сохранили, видимо, для красоты.

Оснащенный массивным задним крылом, аэродинамическим кузовом и семью (!!!) электромоторами, Mustang Mach-E 1400 способен развивать максимальную скорость 160 миль/ч (257,5 км/ч), а прижимная сила достигает впечатляющих 2300 фунтов (1043 кг).

Семь двигателей разделены на две группы: три размещены спереди, оставшиеся четыре — сзади. В единую силовую систему их объединяет вал, направляющий тягу на дифференциал соответствущей оси, откуда она передается непосредственно на колеса, заставляя их вращаться. Силовая установка и шасси прототипа поддается очень гибкой настройке — можно менять тип привода (передний, задний, полный), угол отклонения передних колес, конфигурацию рулевых тяг, распределение тяги по осям и много чего еще. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея типа NMC на удивление невысокой емкости — всего 56,8 кВт•ч (серийный Mach-E оснащается аккумуляторами на 75,7 и 98,8 кВт•ч). Диэлектрическая жидкость охлаждает блок во время зарядки, а рекуперации энергии способствуют настройки электроусилителя тормозов, АБС и ESP.

К сожалению, Ford еще не успел сделать финальные замеры на отрезке в четверть мили и по разгону от 0 до 100 км/ч, но, вероятно, показатели будут очень высокими. И едва ли Mustang Mach-E 1400 будет медленнее представленного весной электрического гоночного суперкара Ford Mustang Cobra Jet 1400. Тот, напомним, способен проходить четверть мили меньше, чем за 8 секунд.

Что же касается замедления, в Mach-E 1400 установлены тормоза Brembo, как на Mustang GT4.

В общей сложности специалисты Ford и RTR занимались прототипом 10 000 часов (416,5 суток). Как и в случае с другими такими проектами, Mustang Mach-E 1400 будет существовать только в одном экземпляре и другой такой машины не будет. Он дебютирует во время гонки NASCAR и в дальнейшем послужит стендом для испытаний новых материалов и технологий. Например, капот Mustang Mach-E 1400 изготовлен из композита с органическими волокнами — более легковесной альтернативы углепластику.

Источник: The Verge и Electrek