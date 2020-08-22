Джеймс Ганн представил персонажей фильма The Suicide Squad и показал видео со съемок картины, премьера запланирована на август 2021 года

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Почти год назад сценарист и режиссер Джеймс Ганн объявил полный актерский состав грядущей картины The Suicide Squad / «Отряд самоубийц», однако для мероприятия DC FanDome автор приберег новые подробности и сразу два трейлера.

Первый ролик просто знакомит зрителей с персонажами картины:

Здесь мы можем увидеть старых знакомых Марго Робби (Harley Quinn), Юэля Киннамана (Rick Flag), Джая Кортни (Captain Boomerang) и Виолу Дэвис (Amanda Waller).

Из новичков стоит отметить Идриса Эльбу (Bloodsport), Джона Сину (Peacemaker), Натана Филлиона (T.D.K.), Давида Дастмалчяна (Polka-Dot Man), Майкла Рукера (Savant), Флула Борга (Javelin), Питера Капальди (Thinker), Алисию Брага (Solsoria), Пита Дэвидсона (Blackguard), Шона Ганна (Ласка) и других.

Помимо ролика-знакомства авторы картины подготовили видео о процессе съемок из которого также можно почерпнуть много интересной информации:

Напомним, что Джеймса Ганна наняли на роль режиссера и сценариста The Suicide Squad всего через два дня после увольнения из Disney, который в итоге все равно вернул Ганна на роль постановщика «Стражей Галактики 3».

Премьера фильма The Suicide Squad / «Отряд самоубийц» назначена на август 2021 года.

Источник: DC