«Джокер» стал самым прибыльным фильмом по комиксам в истории, побив 25-летний рекорд «Маски» с Джимом Керри

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Криминальная драма «Джокер» / Joker по комиксам DC пока не достигла заветной отметки в $1 млрд кассовых сборов, но это не помешало выдающейся работе Тодда Филлипса и Хоакина Феникса выделиться по итогам очередной недели проката.

Говоря конкретнее, по итогам пятой недели ошеломительно успешный «Джокер» добавил еще $9,2 млн в копилку, в результате чего общая касса фильма достигла $984,7 млн при бюджете $62,5 млн. Это делает совместный проект DC и Warner Bros. самым прибыльным фильмом по комиксам в истории. Предыдущий рекорд продержался 25 лет, он принадлежит культовой комедии «Маска» с Джимом Керри, которая заработала $351 млн при бюджете в $23 млн.

Самые прибыльные фильмы по кинокомиксам в истории

«Джокер» — на сегодняшний день собрал $984,7 млн при затратах в $62,5 млн (15,8 бюджета); «Маска» — $351 млн при $23 млн (15,2 бюджета); «Черепашки-ниндзя» (1990 года) — $200 млн при $13,5 миллиона (14,8 бюджета); «Дэдпул» — $783 млн при $58 млн (13,5 бюджета); «Бэтмен» (1989 года) — $411 млн при $35 млн(11,7 бюджета); «Веном» — $854 млн при $90 млн (9,5 бюджета).

Ранее «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R (для зрителей от 17 лет) и вошел в четверку самых успешных кинокомиксов DC.

Источник: THR