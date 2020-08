Джон Карпентер работает над перезапуском собственного научно-фантастического фильма ужасов The Thing / «Нечто» 1982 года

Режиссер Джон Карпентер, на счету которого такие знаковые фильмы ужасов, как «Хэллоуин», «Туман», «Кристина», «Чужие среди нас» и т.д. решил переснять фильм The Thing / «Нечто». Эта картина 1982 года выпуска рассказывала об ученых с американской научно-исследовательской станции в Антарктиде, которые находили инопланетное существо, способное принимать облик своих жертв.

Интересно, что фильм основан на фантастической повести Джона Кэмпбелла Who Goes There? / «Кто идет?» опубликованной еще в 1938 году. В 1951 году на экраны вышла экранизация этой книги под названием The Thing From Another World / «Нечто из иного мира», так что версия Карпентера — не первая попытка перенести историю на большой экран.

Впрочем, и не последняя — в 2011 году на экраны вышел приквел с тем же названием The Thing / «Нечто» от режиссера Маттиса ван Хейнигена. Главные роли в этой версии сыграли Мэри Элизабет Уинстэд («Фарго», «Хищные птицы»), Ульрих Томсен и Эрик Олсен.

В свою очередь главную роль в фильме The Thing / «Нечто» (1982) сыграл Курт Рассел, который уже работал вместе с Карпентером над картинами «Элвис» (1979) и «Побег из Нью-Йорка» (1981), а позже поработает и над фильмами «Большой переполох в маленьком Китае» (1986) и «Побег из Лос-Анджелеса» (1996).

Джон Карпентер отказался рассказывать, будет новый фильм приквелом, сиквелом или же ремейком его картины. Впрочем, это неудивительно с учетом того, что совместный проект режиссера и студии Blumhouse находится на ранней стадии разработки.

Источник: Variety