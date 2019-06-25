Энди Серкис: «Будущее театральных постановок — голографические спектакли»





Лондонская студия Imaginarium готовит революцию в театральном мире. С помощью современных технологий трехмерной визуализации компания намерена перенести постановки в любое место — например, в школу, больницу или на журнальный столик в гостиной. В результате, чтобы стать зрителем спектакля, не посещая театр, и насладиться им в полной мере, а не через плоский экран с ограниченным углом обзора, достаточно будет надеть гарнитуру дополненной реальности.

Как сообщает The Guardian, у истоков Imaginarium стоит знаменитый актер Энди Серкис, прославившийся благодаря роли Голлума в трилогии «Властелин колец». Оказавшись на предпоследнем показе мюзикла «Человек, который смеется» перед его переносом из Лондона в Бристоль, Серкис решил дать своему любимому спектаклю новую жизнь и в спешном порядке «доставил» актеров мюзикла в студию Imaginarium, попросив их отыграть свои роли, будучи облаченными в датчики технологии захвата движений (костюмы актеров затем были воссозданы при помощи художников). По словам участников проекта, это был незабываемый опыт.

The Grinning Man Performance Capture So excited to finally share news of #GrinningMan's further life! Featuring master of performance capture Andy Serkis and the show's wonderful cast, sneak behind the scenes and discover how The Imaginarium Studios have digitally immortalised our breathtaking macabre musical. Опубліковано Bristol Old Vic Субота, 13 жовтня 2018 р.

На данный момент AR-спектакль недоступен для широкой публики, однако некоторые зрители в порядке эксперимента уже успели его оценить, попутно опробовав рекомендуемую Imaginarium для просмотра голографического спектакля гарнитуру дополненной реальности Magic Leap, состоящую из очков и небольшого корпуса размером с дамскую сумочку. Многие из них назвали технологию «ошеломляющей».

По словам Гленна Келли, руководителя Imaginarium, голографические спектакли имеют ряд неоспоримых преимуществ перед просмотром записей постановок в кинотеатрах: в дополненной реальности зрители могут самостоятельно выбирать угол обзора, приближать и отдалять изображение, проецировать постановку на журнальный столик или на всю комнату и ходить между аватарами актеров. Также технология откроет новые возможности перед режиссерами.

В компании надеются, что уже через несколько лет посмотреть 3D-спектакль будет не сложнее, чем загрузить фильм из интернета.

Источник: hightech.plus