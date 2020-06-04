Epic Games опять перенесли старт нового сезона Fortnite, на этот раз из-за массовых протестов в США





Текущий год уже можно вполне официально называть «годом переносов». Сначала многочисленные премьеры и мероприятия переносили из-за карантинных ограничений по поводу пандемии коронавируса, а сейчас в дело вступили массовые протесты в США. В итоге за последние дни о переносе презентаций заявили в Google и Sony, а сегодня к ним присоединились Epic Games.

В середине апреля компания заявила о «продлении» второго сезона второй главы Fortnite (и, соответсвенно, задержке третьего сезона) — изначально он должен был завершиться 30 апреля, однако из-за карантинных мер его продлили до 4 июня. Сегодня в официальном блоге разработчики объявили о новом переносе, объяснив его следующим образом:

«События недавнего времени напомнили нам о том, что в обществе, к сожалению, по-прежнему есть место проявлениям несправедливости: от ущемления основных прав человека до расовой дискриминации, как явной, так и скрытой. Мы остро ощущаем, какую боль сейчас испытывают наши друзья, семьи, коллеги, игроки и общество. Мы верим в равенство и справедливость, различия и общность, и считаем, что эти понятия находятся вне политики. Нам нравится работать над Fortnite, однако мы хотим не только поскорее выпустить третий сезон, но и дать нашим сотрудникам столь необходимую им передышку и возможность провести время наедине с собой, с родными и близкими. Мы переносим событие «Агрегат» на понедельник, 15 июня, а выход третьего сезона — на среду, 17 июня. Мы знаем, что откладываем это событие уже не первый раз, и потому хотим поблагодарить вас за терпение и понимание в это сложное время».

Напомним, что ранее число зарегистрированных игроков в Fortnite превысило 350 миллионов, а виртуальный концерт рэпера Трэвиса Скотта в Fortnite привлек рекордные 15,2 млн зрителей. Разработчики также заявили, что Fortnite будет доступен на консолях Playstation 5 и Xbox Series X со старта продаж, однако версия на Unreal Engine 5 выйдет не ранее середины 2021 года.

Источник: The Verge