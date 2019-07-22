Эстонцы разработали трехколесный электрокар и установку, позволяющую парковать его… на стене

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Эстонская компания Nobe представила электромобиль Nobe 100. Как отмечает Electrek, он очень необычен по целому ряду характеристик.

Во-первых, у Nobe 100 всего три колеса — два спереди и одно сзади. В сочетании с ретро-дизайном это заставляет вспомнить о трехколесных авто, которые выпускались в Европе в 1970-х годах. Во-вторых, трехместный электромобиль очень легкий — его вес составляет всего 600 кг.

По словам разработчиков, Nobe 100 поступит в продажу в двух вариантах. Базовую версию оборудуют батареей емкостью 21 кВт⋅ч, обеспечивающей пробег до 210 км, а также мотором мощностью 54 кВ, позволяющим разгоняться до 110 км/ч. Продвинутая версия, Nobe 100 GT, получит аккумулятор на 25 кВт⋅ч и дальность пробега в 260 км. Кроме того, у GT в каждое колесо будет встроен дополнительный мотор, благодаря чему совокупная мощность силовой установки электрокара составит 72 кВ, а разогнаться на нем можно будет до 130 км/ч.

Самая странная особенность Nobe 100 — возможность парковать электромобиль вертикально на стене. Предполагается, что таким образом автоматически решится проблема с отсутствием парковочных мест поблизости от дома владельца.

Правда, для вертикальной парковки подойдет далеко не всякая стена, а только предварительно оснащенная специальным механизмом, подробности о котором не раскрываются (известно лишь, что он будет выполнен из алюминия).

Помимо этого, в Nobe утверждают, что их разработка станет первым электромобилем, у которого можно будет обновить не только программное обеспечение, но и аппаратное. По мере развития технологий компания будет предлагать клиентам обновленные аккумуляторы, двигатели и другую электронику. Утверждается, что благодаря этому «транспортное средство сможет сохранять актуальность на протяжении всего периода эксплуатации, каким бы долгим он ни был».

Стартап обещает вывести Nobe 100 на рынок в 2021 году. Первые 10 автомобилей можно предзакать за $29 000 через краудфандинговую платформу Indiegogo, в рознице цена новинки составит $36 000.

Источник: hightech.plus